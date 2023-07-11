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В Кремле заявили об опасности расширения НАТО в сторону российских границ
В Кремле заявили об опасности расширения НАТО в сторону российских границ - РИА Новости, 11.07.2023
В Кремле заявили об опасности расширения НАТО в сторону российских границ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой непонимание в Европе рисков от решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:43
2023-07-11T13:43
2023-07-11T13:43
россия
европа
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой непонимание в Европе рисков от решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, по его словам, это вызывает сожаление. Он отметил, что неоднократно "мы были свидетелями новых и новых волн" приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. "Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки, здесь очень важно отдавать себе отчет, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление ", - сказал Песков журналистам. Ранее британская газета Times сообщила, что президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией."Неоднократно мы были свидетелями новых и новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Это было, собственно, одной из причин, которая привела нас к нынешней ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какая реакция может быть у России, если это произойдет.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий песков, нато
Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле заявили об опасности расширения НАТО в сторону российских границ
Песков счел непонимание риска от приближения инфраструктуры НАТО к границам России ошибкой