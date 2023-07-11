https://ria.ru/20230711/nato-1883511674.html

В Кремле заявили об опасности расширения НАТО в сторону российских границ

В Кремле заявили об опасности расширения НАТО в сторону российских границ - РИА Новости, 11.07.2023

В Кремле заявили об опасности расширения НАТО в сторону российских границ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой непонимание в Европе рисков от решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:43

2023-07-11T13:43

2023-07-11T13:43

россия

европа

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой непонимание в Европе рисков от решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, по его словам, это вызывает сожаление. Он отметил, что неоднократно "мы были свидетелями новых и новых волн" приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. "Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки, здесь очень важно отдавать себе отчет, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление ", - сказал Песков журналистам. Ранее британская газета Times сообщила, что президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией."Неоднократно мы были свидетелями новых и новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Это было, собственно, одной из причин, которая привела нас к нынешней ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какая реакция может быть у России, если это произойдет.

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россия

европа

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Ольга Фомченкова

россия, европа, дмитрий песков, нато