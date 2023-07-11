https://ria.ru/20230711/nato-1883509440.html
Россия только выиграет. Запад попал в ловушку из-за решения по Украине
Россия только выиграет. Запад попал в ловушку из-за решения по Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Россия только выиграет. Запад попал в ловушку из-за решения по Украине
Попытки принять Украину в НАТО, используя "немецкий прецедент" времен ГДР и ФРГ или предложение признать лишь подконтрольные Зеленскому территории подпадающими... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:36
2023-07-11T13:36
2023-07-11T13:45
украина
россия
германия
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fa
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Попытки принять Украину в НАТО, используя "немецкий прецедент" времен ГДР и ФРГ или предложение признать лишь подконтрольные Зеленскому территории подпадающими под статью пять альянса, будут выгодны исключительно России, пишет Foreign Affairs."Члены НАТО предложили два варианта, по которым Украина может присоединиться к организации. Тем не менее ни от одного из них страна не выиграет, а Москва, наоборот, получит преимущество", — говорится в публикации.Первый: статья пять Устава НАТО будет распространяться только на подвластные Киеву территории. Это де-факто расколет государство на Западную и Восточную Украину, одна из которых будет подконтрольна России, пишет FA.Второй вариант: членство Украины в альянсе вообще не должно подразумевать фиксированных границ государства, позволяя ей по результатам боевых действий определять, какая территория сразу попадет под защиту НАТО, а какая присоединится к ней позже. Тем не менее тогда будет подорвана сама основа статьи пять, подчеркивает автор. Гарантии безопасности неотделимы от установленных границ, и в свое время Западная Германия смогла стать частью НАТО, потому что ее восточная граница представляла собой четкую разделительную линию, а в ситуации с Украиной она постоянно перемещается, говорится в статье.По словам автора, "было бы трудно установить, на какую территорию распространяется статья пять в данную минуту или час, не говоря уже о конкретном дне. Она станет предметом дебатов, а не сдерживающим фактором, и ослабит НАТО перед лицом России".Таким образом, от любого решения выиграет лишь Кремль, резюмируется Foreign Affairs.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883457617.html
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украина, россия, германия, нато, fa
Украина, Россия, Германия, НАТО, FA
Россия только выиграет. Запад попал в ловушку из-за решения по Украине
Foreign Affairs: два обсуждаемых пути принятия Украины в НАТО будут выгодны только России
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Попытки принять Украину в НАТО, используя "немецкий прецедент" времен ГДР и ФРГ или предложение признать лишь подконтрольные Зеленскому территории подпадающими под статью пять альянса, будут выгодны исключительно России, пишет Foreign Affairs
.
"Члены НАТО предложили два варианта, по которым Украина может присоединиться к организации. Тем не менее ни от одного из них страна не выиграет, а Москва, наоборот, получит преимущество", — говорится в публикации.
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Первый: статья пять Устава НАТО будет распространяться только на подвластные Киеву территории. Это де-факто расколет государство на Западную и Восточную Украину, одна из которых будет подконтрольна России, пишет FA.
Второй вариант: членство Украины в альянсе вообще не должно подразумевать фиксированных границ государства, позволяя ей по результатам боевых действий определять, какая территория сразу попадет под защиту НАТО, а какая присоединится к ней позже. Тем не менее тогда будет подорвана сама основа статьи пять, подчеркивает автор. Гарантии безопасности неотделимы от установленных границ, и в свое время Западная Германия смогла стать частью НАТО, потому что ее восточная граница представляла собой четкую разделительную линию, а в ситуации с Украиной она постоянно перемещается, говорится в статье.
По словам автора, "было бы трудно установить, на какую территорию распространяется статья пять в данную минуту или час, не говоря уже о конкретном дне. Она станет предметом дебатов, а не сдерживающим фактором, и ослабит НАТО перед лицом России".
Таким образом, от любого решения выиграет лишь Кремль, резюмируется Foreign Affairs.
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