https://ria.ru/20230711/nato-1883442502.html
Киссинджер заявил о трудностях с обеспечением членства Украины в НАТО
Киссинджер заявил о трудностях с обеспечением членства Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Киссинджер заявил о трудностях с обеспечением членства Украины в НАТО
Европейские страны выступают против вступления Украины в НАТО, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами, выдавшими себя РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:30
2023-07-11T10:30
2023-07-11T11:20
в мире
украина
генри киссинджер
нато
бильдербергский клуб
владимир зеленский
сша
россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европейские страны выступают против вступления Украины в НАТО, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами, выдавшими себя за украинского президента Владимира Зеленского. Запись разговора они выложили в своем Telegram-канале."У нас состоялась так называемая встреча Бильдербергского клуба, в которой принимают участие европейские и американские лидеры. Они встречаются раз в год. И было очень странно, что европейские страны, которые сражаются, <…> технически они оказывают вам помощь, на той встрече они выступили против вступления Украины в НАТО", — сообщил бывший американский дипломат.По его словам, противники присоединения Киева к альянсу приводили доводы, что "вопрос требует тщательного изучения". Киссинджер уверен, что Украина еще будет сталкиваться с подобными аргументами, обеспечить ей членство будет сложно. В то же время сам политик, которому в мае исполнилось сто лет, пообещал Киеву свою поддержку."Европа сражается с Россией по вопросу Украины. И они твердо намерены нанести поражение России. И это было бы отнюдь не нормально: Финляндия и Швеция вступают в НАТО, а Украину, которая так много принесла в жертву, в НАТО не принимают", — подчеркнул Киссинджер.Кроме того, пранкеры поинтересовались у американского политика, кто стоит за атакой на "Северные потоки"."Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить", — ответил Киссинджер, думая, что обращается к Зеленскому.Также он заявил, что в США не верят в возможности Киева занять Крым во время начавшегося контрнаступления."Возращение Крыма (Украине. — Прим. ред.) приведет к эскалации. <...> Господин Ермак в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", — сообщил Киссинджер, добавив, что решение этого вопроса зашло в тупик.Он предположил, что единственным вариантом развития ситуации стало бы проведение референдума.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883433117.html
https://ria.ru/20230616/kissindzher-1878579717.html
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в мире, украина, генри киссинджер, нато, бильдербергский клуб, владимир зеленский, сша, россия
В мире, Украина, Генри Киссинджер, НАТО, Бильдербергский клуб, Владимир Зеленский, США, Россия
Киссинджер заявил о трудностях с обеспечением членства Украины в НАТО
Экс-госсекретарь Киссинджер считает, что обеспечить членство Украины в НАТО будет сложно
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европейские страны выступают против вступления Украины в НАТО, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами, выдавшими себя за украинского президента Владимира Зеленского. Запись разговора они выложили в своем Telegram-канале.
"У нас состоялась так называемая встреча Бильдербергского клуба
, в которой принимают участие европейские и американские лидеры. Они встречаются раз в год. И было очень странно, что европейские страны, которые сражаются, <…> технически они оказывают вам помощь, на той встрече они выступили против вступления Украины в НАТО", — сообщил бывший американский дипломат.
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По его словам, противники присоединения Киева
к альянсу приводили доводы, что "вопрос требует тщательного изучения". Киссинджер уверен, что Украина еще будет сталкиваться с подобными аргументами, обеспечить ей членство будет сложно. В то же время сам политик, которому в мае исполнилось сто лет, пообещал Киеву свою поддержку.
"Европа сражается с Россией
по вопросу Украины. И они твердо намерены нанести поражение России. И это было бы отнюдь не нормально: Финляндия
и Швеция
вступают в НАТО, а Украину, которая так много принесла в жертву, в НАТО не принимают", — подчеркнул Киссинджер.
Кроме того, пранкеры поинтересовались у американского политика, кто стоит за атакой на "Северные потоки
".
"Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить", — ответил Киссинджер, думая, что обращается к Зеленскому.
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Также он заявил, что в США не верят в возможности Киева занять Крым во время начавшегося контрнаступления.
"Возращение Крыма (Украине. — Прим. ред.) приведет к эскалации. <...> Господин Ермак в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", — сообщил Киссинджер, добавив, что решение этого вопроса зашло в тупик.
Он предположил, что единственным вариантом развития ситуации стало бы проведение референдума.
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