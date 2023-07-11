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Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883433845.html
Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО
Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО
Вопрос о поставке кассетных боеприпасов не представляет угрозы для единства НАТО, заявил во вторник на пресс-конференции советник президента США по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:40
2023-07-11T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вопрос о поставке кассетных боеприпасов не представляет угрозы для единства НАТО, заявил во вторник на пресс-конференции советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Ни премьер-министр Великобритании (Риши Сунак), ни кто-либо из лидеров стран НАТО не говорил, что это (поставка кассетных боеприпасов - ред.) угрожает единству НАТО… Существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция которой велась на YouTube канале Белого дома. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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в мире, сша, джо байден, джейк салливан, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан, НАТО
Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО

Салливан: поставка кассетных боеприпасов на Украину не представляет угрозы единству НАТО

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вопрос о поставке кассетных боеприпасов не представляет угрозы для единства НАТО, заявил во вторник на пресс-конференции советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Ни премьер-министр Великобритании (Риши Сунак), ни кто-либо из лидеров стран НАТО не говорил, что это (поставка кассетных боеприпасов - ред.) угрожает единству НАТО… Существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция которой велась на YouTube канале Белого дома.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие
9 июля, 08:00
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
"Украина станет выжженной землей". Киев решился на отчаянный шаг
8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДжо БайденДжейк СалливанНАТО
 
 
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