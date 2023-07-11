Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО
Салливан: поставка кассетных боеприпасов на Украину не представляет угрозы единству НАТО
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вопрос о поставке кассетных боеприпасов не представляет угрозы для единства НАТО, заявил во вторник на пресс-конференции советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Ни премьер-министр Великобритании (Риши Сунак), ни кто-либо из лидеров стран НАТО не говорил, что это (поставка кассетных боеприпасов - ред.) угрожает единству НАТО… Существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция которой велась на YouTube канале Белого дома.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.