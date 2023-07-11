https://ria.ru/20230711/nato-1883433845.html

Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО

Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Киеву не угрожает единству НАТО

Вопрос о поставке кассетных боеприпасов не представляет угрозы для единства НАТО, заявил во вторник на пресс-конференции советник президента США по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:40

2023-07-11T09:40

2023-07-11T09:40

специальная военная операция на украине

в мире

сша

джо байден

джейк салливан

нато

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вопрос о поставке кассетных боеприпасов не представляет угрозы для единства НАТО, заявил во вторник на пресс-конференции советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Ни премьер-министр Великобритании (Риши Сунак), ни кто-либо из лидеров стран НАТО не говорил, что это (поставка кассетных боеприпасов - ред.) угрожает единству НАТО… Существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция которой велась на YouTube канале Белого дома. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, джейк салливан, нато