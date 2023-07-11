https://ria.ru/20230711/nato-1883411587.html

Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ России

Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ России - РИА Новости, 11.07.2023

Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ России

НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T01:15

2023-07-11T01:15

2023-07-11T06:02

в мире

литва

россия

гитанас науседа

джейк салливан

нато

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с Times."Президент Литвы заявил Times, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, поскольку основополагающий договор с Москвой "мертв", — говорится в материале газеты.По словам главы республики, на фоне развертывания Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии западный военный блок должен признать "мертвым" основополагающий акт Россия — НАТО.Кроме того, Науседа призвал союзников по альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов, указав на "очень хрупкую и опасную ситуацию".Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии без нарушения международных обязательств. Президент объяснил, что Москва не передает его соседнему государству, а делает то, что совершали США на протяжении десятилетий.В мае агентство Reuters сообщало, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, НАТО намерена утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены блока обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.

https://ria.ru/20230710/nato-1883378975.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883315835.html

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в мире, литва, россия, гитанас науседа, джейк салливан, нато