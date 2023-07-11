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Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ России - РИА Новости, 11.07.2023
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01:15 11.07.2023 (обновлено: 06:02 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883411587.html
Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ России
Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ России - РИА Новости, 11.07.2023
Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ России
НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T01:15
2023-07-11T06:02
в мире
литва
россия
гитанас науседа
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с Times."Президент Литвы заявил Times, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, поскольку основополагающий договор с Москвой "мертв", — говорится в материале газеты.По словам главы республики, на фоне развертывания Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии западный военный блок должен признать "мертвым" основополагающий акт Россия — НАТО.Кроме того, Науседа призвал союзников по альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов, указав на "очень хрупкую и опасную ситуацию".Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии без нарушения международных обязательств. Президент объяснил, что Москва не передает его соседнему государству, а делает то, что совершали США на протяжении десятилетий.В мае агентство Reuters сообщало, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, НАТО намерена утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены блока обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.
https://ria.ru/20230710/nato-1883378975.html
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в мире, литва, россия, гитанас науседа, джейк салливан, нато
В мире, Литва, Россия, Гитанас Науседа, Джейк Салливан, НАТО
Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ России

Times: Литва призвала НАТО отказаться от ограничений на число военных баз вблизи с Россией

© AP Photo / Yves HermanСаммит НАТО в Вильнюсе
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Саммит НАТО в Вильнюсе
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с Times.
«
"Президент Литвы заявил Times, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, поскольку основополагающий договор с Москвой "мертв", — говорится в материале газеты.
По словам главы республики, на фоне развертывания Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии западный военный блок должен признать "мертвым" основополагающий акт Россия — НАТО.
Кроме того, Науседа призвал союзников по альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов, указав на "очень хрупкую и опасную ситуацию".
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В мае агентство Reuters сообщало, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, НАТО намерена утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены блока обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.
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