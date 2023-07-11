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НАТО в Азии: японцы и южные корейцы хотят стать украинцами - РИА Новости, 11.07.2023
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08:00 11.07.2023 (обновлено: 08:01 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883374940.html
НАТО в Азии: японцы и южные корейцы хотят стать украинцами
НАТО в Азии: японцы и южные корейцы хотят стать украинцами - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО в Азии: японцы и южные корейцы хотят стать украинцами
Саммит НАТО в Вильнюсе будет обсуждать не два вопроса, а три. Не только вступление в организацию Швеции или Украины, но еще и похожие шевеления со стороны... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:00
2023-07-11T08:01
аналитика
китай
украина
азия
эммануэль макрон
джанет йеллен
нато
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Саммит НАТО в Вильнюсе будет обсуждать не два вопроса, а три. Не только вступление в организацию Швеции или Украины, но еще и похожие шевеления со стороны Японии и Южной Кореи.Понятно, что Пекин интересуется по большей части третьим пунктом саммита и выдвигает по этому поводу очевидный тезис: "Ребята, вы перегрузите свой военный альянс невыполнимыми обязательствами и, возможно, разорвете его. И мы наблюдаем за этими вашими попытками не без удовлетворения. Потому что они означают, что мы (Китай, но, добавим, не только он) выигрываем".Что запланировано в Вильнюсе по азиатской части? Для начала: на саммит уже второй год подряд приедут лидеры Японии и Южной Кореи. И они, конечно, будут давить на прочих собравшихся по части того, что Украина Украиной, но прежде всего надо сдерживать Китай и участвовать в этом должны все члены альянса. Для продолжения: вновь возникнет чисто формальный вопрос — об открытии в Токио офиса связи с альянсом. Откроют или нет, это отдельная тема, но вот обсуждение ее (или отсутствие такового) будет показательным.Зачем вообще те или иные страны вступают в НАТО, понятно: местные правящие элиты подобным образом сдают свой суверенитет в аренду в обмен на обещания защиты. Но тут еще примешивается перспектива финансовой и прочей экономической компенсации. Для азиатских "западников" конфронтация с Китаем превратит их в такую же экономическую руину, в какую превращается на наших глазах Германия, втянувшаяся в конфронтацию с Россией. Поэтому тут нужны не офисы связи, а очень прочная и ясная поддержка со стороны всех остальных членов НАТО, в том числе материальная. Иначе японцы с корейцами окажутся в положении Украины, брошенной в топку без гарантий долгосрочных подпорок любого рода.Но для совсем западных членов НАТО это означает дополнительную нагрузку, которая будет усиливаться в момент, когда их силы и так истощены поддержкой Украины. И китайские СМИ не без удовольствия цитируют президента Франции Эммануэля Макрона и его чиновников, которые открыто говорят: офис НАТО в Азии отвлечет альянс от основной функции — защиты трансатлантического сообщества. Прочие члены НАТО могут думать то же самое, но не так громко, подсказывают китайцы. Хотя бы только потому, что украинская война против России сейчас, очевидно, зашла в тупик и обещает европейцам как минимум одну проблему: военизацию и без того подорванных экономик, причем на годы вперед (поскольку боеприпасы и военная техника для Киева кончаются).Пекинские аналитики добавляют тут еще одну мысль: а Запад не может поступать иначе. Он стал нынешним Западом потому, что его внутреннее, цивилизационное свойство — это экспансия, в основном на Восток. Иным путем было бы невозможно добиться того, что недавно еще было западной монополией — в экономике, финансах, ценностях и прочем. И особо злобные члены альянса типа Литвы хорошо понимают, что они нужны всем прочим только в случае продолжения этой политики бесконтрольного и агрессивного расширения. Отсюда недавний конфликт Литвы с Китаем вокруг открытия в Вильнюсе представительского офиса Тайваня и многое другое.Но такая политика ослабляет азиатских вассалов Запада, потому что сталкивает их с прочей Азией (так же как она ослабляет европейцев, сталкивая их с Россией). И Пекину это, конечно, нравится. Как нравится ему еще одна особенность ситуации: главный действующий в ней персонаж, США, запутался в собственных обязательствах перед союзниками и пытается перевалить на них все расходы и горести упомянутой экспансии — и вообще сделать паузу.Это ослабление США только что было продемонстрировано визитом в Китай министра американских финансов Джанет Йеллен. То был замечательный дипломатический эпизод: после примерно семи лет угроз и давления в Пекине появляется милая женщина с песней лисы Алисы — какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, давайте смягчим наши ссоры и начнем о чем-то договариваться.Китай не против договоренностей, но пока не видит тех предложений, что бы ему нравились, зато видит, что у его стратегического конкурента есть необходимость сделать паузу и срочно перевалить свои проблемы на союзников. А это явно хорошая новость.
https://ria.ru/20230709/vilnyus-1883047835.html
https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882282139.html
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аналитика, китай, украина, азия, эммануэль макрон, джанет йеллен, нато
Аналитика, Китай, Украина, Азия, Эммануэль Макрон, Джанет Йеллен, НАТО

НАТО в Азии: японцы и южные корейцы хотят стать украинцами

© AFP 2023 / Yves HermanСотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / Yves Herman
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Саммит НАТО в Вильнюсе будет обсуждать не два вопроса, а три. Не только вступление в организацию Швеции или Украины, но еще и похожие шевеления со стороны Японии и Южной Кореи.
Понятно, что Пекин интересуется по большей части третьим пунктом саммита и выдвигает по этому поводу очевидный тезис: "Ребята, вы перегрузите свой военный альянс невыполнимыми обязательствами и, возможно, разорвете его. И мы наблюдаем за этими вашими попытками не без удовлетворения. Потому что они означают, что мы (Китай, но, добавим, не только он) выигрываем".
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Очевидец рассказал об обстановке в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО
9 июля, 09:26
Что запланировано в Вильнюсе по азиатской части? Для начала: на саммит уже второй год подряд приедут лидеры Японии и Южной Кореи. И они, конечно, будут давить на прочих собравшихся по части того, что Украина Украиной, но прежде всего надо сдерживать Китай и участвовать в этом должны все члены альянса. Для продолжения: вновь возникнет чисто формальный вопрос — об открытии в Токио офиса связи с альянсом. Откроют или нет, это отдельная тема, но вот обсуждение ее (или отсутствие такового) будет показательным.
Зачем вообще те или иные страны вступают в НАТО, понятно: местные правящие элиты подобным образом сдают свой суверенитет в аренду в обмен на обещания защиты. Но тут еще примешивается перспектива финансовой и прочей экономической компенсации. Для азиатских "западников" конфронтация с Китаем превратит их в такую же экономическую руину, в какую превращается на наших глазах Германия, втянувшаяся в конфронтацию с Россией. Поэтому тут нужны не офисы связи, а очень прочная и ясная поддержка со стороны всех остальных членов НАТО, в том числе материальная. Иначе японцы с корейцами окажутся в положении Украины, брошенной в топку без гарантий долгосрочных подпорок любого рода.
Президент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Запад отступает: Азия теснит Европу
4 июля, 08:00
Но для совсем западных членов НАТО это означает дополнительную нагрузку, которая будет усиливаться в момент, когда их силы и так истощены поддержкой Украины. И китайские СМИ не без удовольствия цитируют президента Франции Эммануэля Макрона и его чиновников, которые открыто говорят: офис НАТО в Азии отвлечет альянс от основной функции — защиты трансатлантического сообщества. Прочие члены НАТО могут думать то же самое, но не так громко, подсказывают китайцы. Хотя бы только потому, что украинская война против России сейчас, очевидно, зашла в тупик и обещает европейцам как минимум одну проблему: военизацию и без того подорванных экономик, причем на годы вперед (поскольку боеприпасы и военная техника для Киева кончаются).
Пекинские аналитики добавляют тут еще одну мысль: а Запад не может поступать иначе. Он стал нынешним Западом потому, что его внутреннее, цивилизационное свойство — это экспансия, в основном на Восток. Иным путем было бы невозможно добиться того, что недавно еще было западной монополией — в экономике, финансах, ценностях и прочем. И особо злобные члены альянса типа Литвы хорошо понимают, что они нужны всем прочим только в случае продолжения этой политики бесконтрольного и агрессивного расширения. Отсюда недавний конфликт Литвы с Китаем вокруг открытия в Вильнюсе представительского офиса Тайваня и многое другое.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"
5 июля, 06:56
Но такая политика ослабляет азиатских вассалов Запада, потому что сталкивает их с прочей Азией (так же как она ослабляет европейцев, сталкивая их с Россией). И Пекину это, конечно, нравится. Как нравится ему еще одна особенность ситуации: главный действующий в ней персонаж, США, запутался в собственных обязательствах перед союзниками и пытается перевалить на них все расходы и горести упомянутой экспансии — и вообще сделать паузу.
Это ослабление США только что было продемонстрировано визитом в Китай министра американских финансов Джанет Йеллен. То был замечательный дипломатический эпизод: после примерно семи лет угроз и давления в Пекине появляется милая женщина с песней лисы Алисы — какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, давайте смягчим наши ссоры и начнем о чем-то договариваться.
Китай не против договоренностей, но пока не видит тех предложений, что бы ему нравились, зато видит, что у его стратегического конкурента есть необходимость сделать паузу и срочно перевалить свои проблемы на союзников. А это явно хорошая новость.
 
АналитикаКитайУкраинаАзияЭммануэль МакронДжанет ЙелленНАТО
 
 
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