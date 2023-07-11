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Жителя Ростова-на-Дону будут судить за истязание малолетнего сына - РИА Новости, 11.07.2023
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23:25 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nasilie-1883636635.html
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за истязание малолетнего сына
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за истязание малолетнего сына - РИА Новости, 11.07.2023
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за истязание малолетнего сына
Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за истязание своего восьмилетнего сына, тело которого после смерти мужчина уложил в дорожную сумку и сбросил в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:25
2023-07-11T23:25
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за истязание своего восьмилетнего сына, тело которого после смерти мужчина уложил в дорожную сумку и сбросил в реку Темерник, сообщили в СУСК по Ростовской области. "Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за истязание своего малолетнего сына", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемый жил вместе со своим ребенком в квартире в Ростове-на-Дону. Он "ненадлежащим образом" исполнял обязанности по воспитанию сына: систематически избивал ребенка руками и другими предметами, лишал необходимого питания и медицинского обслуживания, чем причинял мальчику физические и психические страдания, полагает СК. Согласно информации следствия, 26 мая 2022 года мужчина обнаружил сына без признаков жизни, чтобы скрыть ранее совершенные в отношении ребенка противоправные действия, обвиняемый уложил тело мальчика в дорожную сумку и сбросил в реку Темерник. Через несколько дней, 30 мая 2022 года, местный житель обнаружил сумку с телом ребенка и сообщил в правоохранительные органы. В этот же день обвиняемый был задержан, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. "В ходе расследования уголовного дела обвиняемый последовательно рассказал о совершенных в отношении ребенка противоправных действиях, в том числе и при проверке показаний на месте происшествия с применением видеозаписи", - рассказали в пресс-службе СУСК по региону. Уточняется, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.
https://ria.ru/20230630/arest-1881445269.html
ростов-на-дону
ростовская область
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за истязание малолетнего сына

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за истязание восьмилетнего сына после смерти мальчика

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за истязание своего восьмилетнего сына, тело которого после смерти мужчина уложил в дорожную сумку и сбросил в реку Темерник, сообщили в СУСК по Ростовской области.
"Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за истязание своего малолетнего сына", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый жил вместе со своим ребенком в квартире в Ростове-на-Дону. Он "ненадлежащим образом" исполнял обязанности по воспитанию сына: систематически избивал ребенка руками и другими предметами, лишал необходимого питания и медицинского обслуживания, чем причинял мальчику физические и психические страдания, полагает СК.
Согласно информации следствия, 26 мая 2022 года мужчина обнаружил сына без признаков жизни, чтобы скрыть ранее совершенные в отношении ребенка противоправные действия, обвиняемый уложил тело мальчика в дорожную сумку и сбросил в реку Темерник.
Через несколько дней, 30 мая 2022 года, местный житель обнаружил сумку с телом ребенка и сообщил в правоохранительные органы. В этот же день обвиняемый был задержан, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый последовательно рассказал о совершенных в отношении ребенка противоправных действиях, в том числе и при проверке показаний на месте происшествия с применением видеозаписи", - рассказали в пресс-службе СУСК по региону. Уточняется, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.
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