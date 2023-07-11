https://ria.ru/20230711/napadenie-1883546063.html
Напавшие на человека в Электростали объяснили свой поступок алкоголем
Напавшие на человека в Электростали объяснили свой поступок алкоголем - РИА Новости, 11.07.2023
Напавшие на человека в Электростали объяснили свой поступок алкоголем
Двое задержанных после нападения на юношу из-за цвета волос в Подмосковье объяснили свой поступок перебором с алкоголем: один заявил, что был пьян, а второй... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:54
2023-07-11T15:54
2023-07-11T17:07
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое задержанных после нападения на юношу из-за цвета волос в Подмосковье объяснили свой поступок перебором с алкоголем: один заявил, что был пьян, а второй поначалу счел скальпирование приколом, следует из опубликованного МВД России видео. Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что в Электростали повздорили трое мужчин, двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. По данным региональной прокуратуры, причиной конфликта стал цвет волос одного из молодых людей, ему нанесли "скальпированную рану волосяной части головы". Задержаны оба подозреваемых. "Порезал человека... пьяный был, не помню", - заявил один из них, добавив, что признает вину в содеянном. Его товарищ оказался более многословен и рассказал, что в ходе распития спиртного к ним подошли двое молодых парней: один - с желтыми волосами, второй - просто с длинной прической. "Они что-то у нас спросили, потом сели с нами, начали общаться вот за эти волосы его. Музафар попросил меня сбегать за ножом. Я думал, он приколется как-то, напугает... он начал отрезать ему челку вот эту", - поведал фигурант. Он добавил, что в момент расправы над юношей с желтыми волосами он погнался за вторым, но не догнал, а когда вернулся, увидел, что у "пацанчика с желтыми волосами" течет кровь по спине. В областной прокуратуре ранее сообщали, что возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц". Надзорное ведомство взяло установление обстоятельств происшествия на контроль.
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html
https://ria.ru/20220620/napadenie-1796729465.html
электросталь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Порезал человека". Задержанный по подозрению в нападении признал вину
"Порезал человека". Задержанный по подозрению в нападении признал вину
2023-07-11T15:54
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PT2M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Напавшие на человека в Электростали объяснили свой поступок алкоголем
Двое напавших на человека в Электростали заявили, что во время преступления были пьяны
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое задержанных после нападения на юношу из-за цвета волос в Подмосковье объяснили свой поступок перебором с алкоголем: один заявил, что был пьян, а второй поначалу счел скальпирование приколом, следует из опубликованного МВД России видео.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что в Электростали повздорили трое мужчин, двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. По данным региональной прокуратуры, причиной конфликта стал цвет волос одного из молодых людей, ему нанесли "скальпированную рану волосяной части головы". Задержаны оба подозреваемых.
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"Порезал человека... пьяный был, не помню", - заявил один из них, добавив, что признает вину в содеянном.
Его товарищ оказался более многословен и рассказал, что в ходе распития спиртного к ним подошли двое молодых парней: один - с желтыми волосами, второй - просто с длинной прической. "Они что-то у нас спросили, потом сели с нами, начали общаться вот за эти волосы его. Музафар попросил меня сбегать за ножом. Я думал, он приколется как-то, напугает... он начал отрезать ему челку вот эту", - поведал фигурант. Он добавил, что в момент расправы над юношей с желтыми волосами он погнался за вторым, но не догнал, а когда вернулся, увидел, что у "пацанчика с желтыми волосами" течет кровь по спине.
В областной прокуратуре ранее сообщали, что возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц". Надзорное ведомство взяло установление обстоятельств происшествия на контроль.
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