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Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей - РИА Новости, 11.07.2023
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17:12 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/moldaviya-1883570737.html
Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей
Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей - РИА Новости, 11.07.2023
Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей
Число жителей Молдавии, считающих, что страна движется в неверном направлении, составляет 53,1%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:12
2023-07-11T17:12
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Число жителей Молдавии, считающих, что страна движется в неверном направлении, составляет 53,1%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией CBS AXA по заказу Института европейской политики и реформ (IPRE). Опрашиваемым задали вопрос, верят ли они, что в стране дела идут в правильном направлении. Что это не так, отметили 53,1% опрошенных, в обратном оказались уверены 35,7%. Еще 11,2% граждан не знают или не смогли ответить на поставленный вопрос. "Единственный раз, когда доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, несколько превышала число тех, кто заявлял, что республика движется в неверном направлении, была зарегистрирована в Молдове в 2005 году. В остальном большинство всегда высказывались о том, что направление неверное", – сказал социолог Василий Кантаржи, представляя на брифинге результаты опроса. В опросе приняли участие 1120 человек старше 18 лет в период с 13 по 28 июня. Максимальная погрешность составляет 3%.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей

Опрос IPRE: 53,1 процента жителей считают, что Молдавия движется в неверном направлении

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Число жителей Молдавии, считающих, что страна движется в неверном направлении, составляет 53,1%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией CBS AXA по заказу Института европейской политики и реформ (IPRE).
Опрашиваемым задали вопрос, верят ли они, что в стране дела идут в правильном направлении. Что это не так, отметили 53,1% опрошенных, в обратном оказались уверены 35,7%. Еще 11,2% граждан не знают или не смогли ответить на поставленный вопрос.
«
"Единственный раз, когда доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, несколько превышала число тех, кто заявлял, что республика движется в неверном направлении, была зарегистрирована в Молдове в 2005 году. В остальном большинство всегда высказывались о том, что направление неверное", – сказал социолог Василий Кантаржи, представляя на брифинге результаты опроса.
В опросе приняли участие 1120 человек старше 18 лет в период с 13 по 28 июня. Максимальная погрешность составляет 3%.
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