https://ria.ru/20230711/moldaviya-1883570737.html
Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей
Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей - РИА Новости, 11.07.2023
Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей
Число жителей Молдавии, считающих, что страна движется в неверном направлении, составляет 53,1%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:12
2023-07-11T17:12
2023-07-11T17:12
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Число жителей Молдавии, считающих, что страна движется в неверном направлении, составляет 53,1%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией CBS AXA по заказу Института европейской политики и реформ (IPRE). Опрашиваемым задали вопрос, верят ли они, что в стране дела идут в правильном направлении. Что это не так, отметили 53,1% опрошенных, в обратном оказались уверены 35,7%. Еще 11,2% граждан не знают или не смогли ответить на поставленный вопрос. "Единственный раз, когда доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, несколько превышала число тех, кто заявлял, что республика движется в неверном направлении, была зарегистрирована в Молдове в 2005 году. В остальном большинство всегда высказывались о том, что направление неверное", – сказал социолог Василий Кантаржи, представляя на брифинге результаты опроса. В опросе приняли участие 1120 человек старше 18 лет в период с 13 по 28 июня. Максимальная погрешность составляет 3%.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей
Опрос IPRE: 53,1 процента жителей считают, что Молдавия движется в неверном направлении