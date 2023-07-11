https://ria.ru/20230711/moldaviya-1883570737.html

Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей

Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей - РИА Новости, 11.07.2023

Опрос: Молдавия идет в неверном направлении, считают более половины жителей

Число жителей Молдавии, считающих, что страна движется в неверном направлении, составляет 53,1%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:12

2023-07-11T17:12

2023-07-11T17:12

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Число жителей Молдавии, считающих, что страна движется в неверном направлении, составляет 53,1%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией CBS AXA по заказу Института европейской политики и реформ (IPRE). Опрашиваемым задали вопрос, верят ли они, что в стране дела идут в правильном направлении. Что это не так, отметили 53,1% опрошенных, в обратном оказались уверены 35,7%. Еще 11,2% граждан не знают или не смогли ответить на поставленный вопрос. "Единственный раз, когда доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, несколько превышала число тех, кто заявлял, что республика движется в неверном направлении, была зарегистрирована в Молдове в 2005 году. В остальном большинство всегда высказывались о том, что направление неверное", – сказал социолог Василий Кантаржи, представляя на брифинге результаты опроса. В опросе приняли участие 1120 человек старше 18 лет в период с 13 по 28 июня. Максимальная погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия