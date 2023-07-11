https://ria.ru/20230711/moldavia-1883592102.html

Оппозиция Молдавии потребовала провести референдум о политике страны

Оппозиция Молдавии потребовала провести референдум о политике страны - РИА Новости, 11.07.2023

Оппозиция Молдавии потребовала провести референдум о политике страны

Сторонники оппозиционных в Молдавии политсил – блока ШОР и партии "Возрождение" пикетировали во вторник здание Центризбиркома в центре Кишинева, призывая власти РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:21

2023-07-11T18:21

2023-07-11T18:21

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молдавия

брюссель

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еврокомиссия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Сторонники оппозиционных в Молдавии политсил – блока ШОР и партии "Возрождение" пикетировали во вторник здание Центризбиркома в центре Кишинева, призывая власти назначить дату референдума по выбору внешнеполитического вектора страны, передает корреспондент РИА Новости. В начале июня делегаты со всей Молдавии провели собрание граждан в городе Оргееве, на котором решили инициировать консультативный республиканский референдум о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе страны, было решено, что сбором подписей займется инициативная группа, которую может возглавить мэр города Оргеев Павел Вережану. Представители оппозиции 29 июня передали документы для организации референдума в ЦИК. "Мы требуем, чтобы власти не затягивали с назначением даты референдума. Люди сами должны высказаться по выбору внешнеполитического вектора, чтобы руководство страны не попирало их прав. Сейчас же власти идут против демократии, против свободы выбора. В стране преследуется оппозиция, запрещены русскоязычные телеканалы, без с консультации с народом переименовали государственный язык, запрещают партии", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Фотеску. Акция прошла мирно, без эксцессов. Участники пикета скандировали антиправительственные лозунги, также звучали призывы к отставке президента Майи Санду, премьера Дорина Речана. Президент Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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брюссель

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в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, еврокомиссия, евросоюз, дорин речан