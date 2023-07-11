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Жители Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 11.07.2023
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17:36 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/moldavia-1883578601.html
Жители Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО, показал опрос
Жители Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 11.07.2023
Жители Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО, показал опрос
Большинство жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вступления в НАТО, а также видят лучшее решение для безопасности республики в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:36
2023-07-11T17:36
в мире
молдавия
румыния
майя санду
нато
кишинев
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вступления в НАТО, а также видят лучшее решение для безопасности республики в сохранении нейтралитета, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией CBS AXA по заказу Института европейской политики и реформ (IPRE). На вопрос, какое решение для безопасности страны было бы лучшим, 30,6% респондентов высказались за "нейтралитет, без инвестиций в оборону и безопасность страны", а 18,6% - за "нейтралитет с ростом инвестиций в оборону и безопасность". Евроинтеграцию как гарант безопасности рассматривают 19,2%. Идея объединения с Румынией нашла поддержку у 8,6% опрошенных. За вступление в НАТО выступили 7,2%, а за заключение соглашения о военном сотрудничестве между Молдавией и Румынией - 2,7%. При этом большинство респондентов высказались против объединения республики с Румынией, а также против вступления в НАТО. Если бы состоялся референдум о присоединении к Румынии, 57% опрошенных проголосовали бы против, а если бы всенародное голосование касалось вступления в НАТО, против такой инициативы выступило бы 60% из участвовавших в опросе. В опросе, который проводился с 13 по 28 июня, приняли участие 1120 человек старше 18 лет. Максимальная погрешность составляет в пределах трех процентов. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20230419/peregovory-1866385552.html
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в мире, молдавия, румыния, майя санду, нато, кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду, НАТО, Кишинев
Жители Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО, показал опрос

Опрос IPRE: жители Молдавии выступили за нейтралитет страны и против вступления в НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вступления в НАТО, а также видят лучшее решение для безопасности республики в сохранении нейтралитета, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией CBS AXA по заказу Института европейской политики и реформ (IPRE).
На вопрос, какое решение для безопасности страны было бы лучшим, 30,6% респондентов высказались за "нейтралитет, без инвестиций в оборону и безопасность страны", а 18,6% - за "нейтралитет с ростом инвестиций в оборону и безопасность". Евроинтеграцию как гарант безопасности рассматривают 19,2%. Идея объединения с Румынией нашла поддержку у 8,6% опрошенных. За вступление в НАТО выступили 7,2%, а за заключение соглашения о военном сотрудничестве между Молдавией и Румынией - 2,7%.
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При этом большинство респондентов высказались против объединения республики с Румынией, а также против вступления в НАТО. Если бы состоялся референдум о присоединении к Румынии, 57% опрошенных проголосовали бы против, а если бы всенародное голосование касалось вступления в НАТО, против такой инициативы выступило бы 60% из участвовавших в опросе.
В опросе, который проводился с 13 по 28 июня, приняли участие 1120 человек старше 18 лет. Максимальная погрешность составляет в пределах трех процентов.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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