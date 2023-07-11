Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/moldavia-1883566822.html
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную - РИА Новости, 11.07.2023
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную
Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" провела во вторник молчаливую акцию протеста у здания парламента, представители политсилы, одетые в футболки,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:57
2023-07-11T16:57
в мире
молдавия
майя санду
возрождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" провела во вторник молчаливую акцию протеста у здания парламента, представители политсилы, одетые в футболки, имитирующие тюремные робы, таким образом выразили свое мнение о действиях и работе правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду. "Власть заработала себе уголовные статьи своими действиям. Поэтому на акцию молодые люди вышли в полосатых майках, символизирующих тюремную робу. Партия власти ничего хорошего стране не принесла", - пояснил представитель "Возрождения" Юрий Витнянский. В руках митингующих были плакаты с надписями: "Отставка", "Два года PAS, двойка от нас!", "Ваши 52% просят вас уйти". "Итоги двухлетнего правления – полный беспредел, решения в угоду западных партнеров, непомерные цены для народа на энергоресурсы и продукты питания, расправа с политическим оппонентами, нарушение Конституции. За эти два года набралось достаточно причин для смены желтых маек на тюремную робу", - говорится в Telegram-канале партии. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную

Оппозиция Молдавии провела у парламента акцию протеста в одежде, похожей на тюремную

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" провела во вторник молчаливую акцию протеста у здания парламента, представители политсилы, одетые в футболки, имитирующие тюремные робы, таким образом выразили свое мнение о действиях и работе правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду.
"Власть заработала себе уголовные статьи своими действиям. Поэтому на акцию молодые люди вышли в полосатых майках, символизирующих тюремную робу. Партия власти ничего хорошего стране не принесла", - пояснил представитель "Возрождения" Юрий Витнянский.
В руках митингующих были плакаты с надписями: "Отставка", "Два года PAS, двойка от нас!", "Ваши 52% просят вас уйти".
"Итоги двухлетнего правления – полный беспредел, решения в угоду западных партнеров, непомерные цены для народа на энергоресурсы и продукты питания, расправа с политическим оппонентами, нарушение Конституции. За эти два года набралось достаточно причин для смены желтых маек на тюремную робу", - говорится в Telegram-канале партии.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее
30 мая, 08:00
 
В миреМолдавияМайя СандуВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала