https://ria.ru/20230711/moldavia-1883566822.html
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную - РИА Новости, 11.07.2023
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную
Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" провела во вторник молчаливую акцию протеста у здания парламента, представители политсилы, одетые в футболки,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:57
2023-07-11T16:57
2023-07-11T16:57
в мире
молдавия
майя санду
возрождение
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" провела во вторник молчаливую акцию протеста у здания парламента, представители политсилы, одетые в футболки, имитирующие тюремные робы, таким образом выразили свое мнение о действиях и работе правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду. "Власть заработала себе уголовные статьи своими действиям. Поэтому на акцию молодые люди вышли в полосатых майках, символизирующих тюремную робу. Партия власти ничего хорошего стране не принесла", - пояснил представитель "Возрождения" Юрий Витнянский. В руках митингующих были плакаты с надписями: "Отставка", "Два года PAS, двойка от нас!", "Ваши 52% просят вас уйти". "Итоги двухлетнего правления – полный беспредел, решения в угоду западных партнеров, непомерные цены для народа на энергоресурсы и продукты питания, расправа с политическим оппонентами, нарушение Конституции. За эти два года набралось достаточно причин для смены желтых маек на тюремную робу", - говорится в Telegram-канале партии. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
Оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную
Оппозиция Молдавии провела у парламента акцию протеста в одежде, похожей на тюремную
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" провела во вторник молчаливую акцию протеста у здания парламента, представители политсилы, одетые в футболки, имитирующие тюремные робы, таким образом выразили свое мнение о действиях и работе правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду.
"Власть заработала себе уголовные статьи своими действиям. Поэтому на акцию молодые люди вышли в полосатых майках, символизирующих тюремную робу. Партия власти ничего хорошего стране не принесла", - пояснил представитель "Возрождения" Юрий Витнянский.
В руках митингующих были плакаты с надписями: "Отставка", "Два года PAS, двойка от нас!", "Ваши 52% просят вас уйти".
"Итоги двухлетнего правления – полный беспредел, решения в угоду западных партнеров, непомерные цены для народа на энергоресурсы и продукты питания, расправа с политическим оппонентами, нарушение Конституции. За эти два года набралось достаточно причин для смены желтых маек на тюремную робу", - говорится в Telegram-канале партии.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
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