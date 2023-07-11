https://ria.ru/20230711/mks-1883574248.html
Россиян, которые отправятся к МКС на Crew Dragon, признали годными к полету
Россиян, которые отправятся к МКС на Crew Dragon, признали годными к полету - РИА Новости, 11.07.2023
Россиян, которые отправятся к МКС на Crew Dragon, признали годными к полету
Главная медицинская комиссия признала годными к космическому полёту космонавтов Константина Борисова и Александра Гребёнкина, которые отправятся на... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:26
2023-07-11T17:26
2023-07-11T17:26
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главная медицинская комиссия признала годными к космическому полёту космонавтов Константина Борисова и Александра Гребёнкина, которые отправятся на Международную космическую станцию на американских кораблях Crew Dragon, сообщил о вторник "Роскосмос". "Константин Борисов и Александр Гребенкин признаны годными к космическому полёту! Сегодня в ЦПК состоялось заседание главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов за период подготовки", - говорится в сообщении. Миссии Гребёнкина и Борисова пройдут по программе перекрёстных полётов между РФ и США. Борисов полетит в составе миссии Crew-7 15 августа 2023 года. Гребёнкин отправится на МКС в составе миссии Crew-8 в феврале 2024-го. Соглашение о перекрёстных полётах было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на российском корабле "Союз МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС отправился космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, в сентябре 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О'Хара. Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полётов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей, однако как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа будет продлена. В марте "Роскосмос" сообщил, что программа перекрестных полетов на МКС расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянин Александр Гребёнкин.
https://ria.ru/20230530/luna-1875182340.html
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россия, сша, александр гребенкин, анна кикина, роскосмос, наса
Россия, США, Александр Гребенкин, Анна Кикина, Роскосмос, НАСА
Россиян, которые отправятся к МКС на Crew Dragon, признали годными к полету
Космонавтов Борисова и Гребенкина признали годными к полету на Crew Dragon к МКС