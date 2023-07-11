https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

Из-под земли достал: Китай преподал жесткий урок США и Европе

Из-под земли достал: Китай преподал жесткий урок США и Европе - РИА Новости, 11.07.2023

Из-под земли достал: Китай преподал жесткий урок США и Европе

Пекин начал "контрнаступление" в разгоревшейся "войне чипов", ужесточив экспорт редкоземельных металлов — ключевых для микросхем. Это ответ США и ЕС,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:03

экономика

технологии

китай

пекин

сша

boston consulting group

чипы

полупроводники

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пекин начал "контрнаступление" в разгоревшейся "войне чипов", ужесточив экспорт редкоземельных металлов — ключевых для микросхем. Это ответ США и ЕС, ограничивших передачу технологий и продажу полупроводников. Как далеко может зайти противостояние — в материале РИА Новости.Западные ограниченияОсенью 2022-го американские власти запретили технологическим компаниям, претендующим на федеральное финансирование, инвестировать в Китай, урезали поставки компонентов микроэлектроники. А минувшей весной предприятие Micron, зависящее от китайского рынка, в Пекине объявили угрозой безопасности и лишили права продавать продукцию операторам критической инфраструктуры страны.Белый дом обескуражен, игроки отрасли предупреждают: c запретами стоит быть поосторожнее.К "войне чипов" подключились и европейцы — под давлением США. Нидерландская ASML — одна из ведущих компаний полупроводникового сектора, выпускающая оборудование для изготовления современных чипов, — с 1 сентября вводит меры экспортного контроля.Радикальное решениеВ свою очередь, КНР с 1 августа сокращает поставки редкоземельных металлов — галлия и германия, необходимых для микросхем и коммуникационного оборудования. Германий также применяют в инфракрасных технологиях, волоконно-оптических кабелях и солнечных элементах.Как пояснили в Министерстве торговли, это тоже связано с защитой национальной безопасности. Теперь понадобятся лицензия на экспорт и информация о том, для чего покупателям нужны эти материалы. Иначе сделка не состоится.Экспорт редкоземельных металлов — весомый внешнеполитический и экономический аргумент Китая, о чем оппоненты явно забыли, замечает Виталий Манкевич, председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). Пришлось напомнить.Дефицитное сырьеКитай — основной поставщик редких элементов на мировом рынке. И США, и Европа, и Япония импортируют в основном оттуда."КНР — это 94 процента добычи галлия и более 75 — германия. Кроме того, там не менее 85 процентов мощностей по переработке редкоземельных руд. По запасам ситуация более сбалансированная, но все равно это 35,5 процента", — указывает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.Очевидно, что действия Пекина приведут к повышению стоимости металлов, подорожает и конечная продукция. Западные игроки активно инвестируют в переработку, однако цены на дефицитное сырье взлетят, подчеркивает аналитик.Как прогнозирует Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, последующая цепная реакция может быть жесткой: производителям чипов придется останавливать мощности, пострадает даже тайваньский гигант TMSC. В итоге это коснется всех видов электроники.По словам Манкевича, Китай до последнего тянул с таким шагом. Это важный сигнал для недружественных государств. И политическая подоплека происходящего очевидна.Только началоПричем это "только начало", предупредили в Пекине. Как заявил бывший вице-министр торговли Вэй Цзяньго газете China Daily, "противникам" следует готовиться к худшему, если они продолжат давить на Китай. Принятые меры он назвал "хорошо продуманным тяжелым ударом". Интересно, что это прозвучало за несколько дней до визита министра финансов США Джанет Йеллен в КНР.Хазанов предполагает, что вслед за галлием и германием китайцы ужесточат вывоз редкоземельных неодима, празеодима, самария."Цены на них улетят в космос, не исключена остановка предприятий самых разных отраслей — от электроники и приборостроения до металлургии и нефтепереработки. Конечно, КНР потеряет часть глобального рынка редких и редкоземельных элементов (пусть и временно), зато заработает на их дороговизне — замены просто нет", — подчеркивает эксперт.Растущая индустрияУровень самообеспечения микросхемами в Китае не слишком высок — страна пока еще крупнейший в мире импортер. В прошлом году закупили на 415,6 миллиарда долларов.Однако производственные мощности наращивают ударными темпами. Так, еще в прошлом году Semiconductor Manufacturing освоил массовый выпуск 14-нанометровых микросхем без использования зарубежных технологий."В 2022-м выручка китайской отрасли полупроводников достигла 101,5 миллиарда долларов (18,9 процента от общемирового показателя). Согласно недавнему отчету Semiconductor Industry Association и Boston Consulting Group, доля США в этом сегменте уменьшилась с 37 процентов в 1990-м до 12 сейчас, а Китая выросла с нуля до 24 процентов", — уточняет Манкевич.Отставание продолжит сокращаться. Во-первых, Пекин привлекает в отрасль огромные инвестиции, в том числе частные. Во-вторых, власти предоставляют производителям беспроцентные преференции.Оппонентам же стоит задуматься. Над западными высокотехнологичными производителями нависла серьезная угроза.

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https://ria.ru/20230628/chipy-1880810825.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854122120.html

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пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, технологии, китай, пекин, сша, boston consulting group, чипы, полупроводники, война чипов