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Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/medvedev-1883635703.html
Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО
Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения саммита НАТО, в своем Telegram-канале заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:14
2023-07-11T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения саммита НАТО, в своем Telegram-канале заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее прежние, одна из них - отказ Киева от вступления в альянс, если отказ киевской группировки от членства в НАТО невозможен, придется ее ликвидировать. "Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)", - написал он. "Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, россия, киев, дмитрий медведев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО

Медведев: если отказ киевской группировки от НАТО невозможен, нужно ее ликвидировать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения саммита НАТО, в своем Telegram-канале заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее прежние, одна из них - отказ Киева от вступления в альянс, если отказ киевской группировки от членства в НАТО невозможен, придется ее ликвидировать.
"Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)", - написал он.
"Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", - добавил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевДмитрий МедведевНАТО
 
 
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