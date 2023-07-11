https://ria.ru/20230711/medvedev-1883635703.html

Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО

Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения саммита НАТО, в своем Telegram-канале заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T23:14

2023-07-11T23:14

2023-07-11T23:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения саммита НАТО, в своем Telegram-канале заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее прежние, одна из них - отказ Киева от вступления в альянс, если отказ киевской группировки от членства в НАТО невозможен, придется ее ликвидировать. "Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)", - написал он. "Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

россия

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в мире, россия, киев, дмитрий медведев, нато