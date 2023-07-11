https://ria.ru/20230711/medvedev-1883635703.html
Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО
Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения саммита НАТО, в своем Telegram-канале заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:14
2023-07-11T23:14
2023-07-11T23:14
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения саммита НАТО, в своем Telegram-канале заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее прежние, одна из них - отказ Киева от вступления в альянс, если отказ киевской группировки от членства в НАТО невозможен, придется ее ликвидировать. "Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)", - написал он. "Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО
Медведев: если отказ киевской группировки от НАТО невозможен, нужно ее ликвидировать