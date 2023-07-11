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Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами
Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами - РИА Новости, 11.07.2023
Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обстреле Токмака кассетными боеприпасами, в своем Telegram-канале заявил, что "пора расчехлять наши... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:15
2023-07-11T22:15
2023-07-11T22:23
специальная военная операция на украине
токмак
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обстреле Токмака кассетными боеприпасами, в своем Telegram-канале заявил, что "пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".Украинские войска обстреляли город Токмак Запорожской области, по предварительным данным, это были кассетные боеприпасы, сказали журналистам в оперативных службах города."Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", - написал Медведев.
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токмак, в мире, дмитрий медведев, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Запорожская область
Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами
Медведев после обстрела Токмака кассетными бомбами призвал расчехлять арсенал России