https://ria.ru/20230711/medvedev-1883629973.html

Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами

Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами - РИА Новости, 11.07.2023

Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обстреле Токмака кассетными боеприпасами, в своем Telegram-канале заявил, что "пора расчехлять наши... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:15

2023-07-11T22:15

2023-07-11T22:23

специальная военная операция на украине

токмак

в мире

дмитрий медведев

россия

запорожская область

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обстреле Токмака кассетными боеприпасами, в своем Telegram-канале заявил, что "пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".Украинские войска обстреляли город Токмак Запорожской области, по предварительным данным, это были кассетные боеприпасы, сказали журналистам в оперативных службах города."Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", - написал Медведев.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

токмак

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токмак, в мире, дмитрий медведев, россия, запорожская область