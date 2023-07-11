https://ria.ru/20230711/medalisty-1883596182.html

Медалисты, поступившие в ярославские вузы, получат по 100 тысяч руб

Медалисты, поступившие в ярославские вузы, получат по 100 тысяч руб - РИА Новости, 11.07.2023

Медалисты, поступившие в ярославские вузы, получат по 100 тысяч руб

Медалисты, которые поступят в вузы Ярославской области, получат по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:38

2023-07-11T18:38

2023-07-11T18:38

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Медалисты, которые поступят в вузы Ярославской области, получат по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона. Сообщается, что соответствующее решение принял губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Первые единовременные выплаты студенты получат уже в этом учебном году. Глава региона уверен, что такая процедура поможет привлечь и удержать одаренных детей в Ярославской области", - сообщает областное правительство. По словам Евраева, правительством области в бюджете региона предусмотрены средства на данную выплату. Выплачивать денежные средства будут единовременно - каждому медалисту по 100 тысяч рублей. "Мы хотим, чтобы к нам со всей территории страны приезжали медалисты и учились в наших ярославских вузах. Но и чтобы и наши медалисты не уезжали в другие вузы. Чтобы таланты были здесь, в Ярославской области. Мы перетягивать сюда будем всю талантливую молодежь. Всю не соберем, конечно, но постараемся многих собрать. Мы хотим, чтобы у нас была и достойная работа, и поэтому работаем с промышленниками", – цитирует губернатора пресс-служба правительства области. Областное правительство отмечает, что при поддержке руководства региона проводится ярмарка вакансий, на которой студенты могут найти себя в профессии, куда могут прийти на практику и в дальнейшем присоединиться к работе.

https://ria.ru/20230704/otdykh-1882256187.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев