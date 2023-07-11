https://ria.ru/20230711/mariupol-1883637830.html
Хуснуллин с Пушилиным в Мариуполе подвели итоги восстановления города
Хуснуллин с Пушилиным в Мариуполе подвели итоги восстановления города - РИА Новости, 11.07.2023
Хуснуллин с Пушилиным в Мариуполе подвели итоги восстановления города
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Мариуполь и вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным подвел итоги... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:57
2023-07-11T23:57
2023-07-11T23:57
общество
мариуполь
донецкая народная республика
россия
марат хуснуллин
денис пушилин
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Мариуполь и вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным подвел итоги восстановительных работ в городе. "Из Энергодара – в Мариуполь. Здесь восстанавливаем и строим много объектов, поэтому программа насыщенная. На штабе с Денисом Пушилиным и (председателем правительства ДНР – ред.) Евгением Солнцевым подвели текущие итоги по ключевым вопросам восстановительных работ в городе: как обновляется жилищный фонд, как идет подготовка к осенне-зимнему периоду – напомню, все дома должны быть подключены к системе теплоснабжения", - написал Хуснуллин. Он отметил, что также выслушал доклад о ремонте улично-дорожной сети, но и сам увидел, что он идет хорошо, к тому же общественного транспорта стало больше. "Мы вышли на поадресную реализацию мастер-плана Мариуполя, и главное сейчас – выстроить все работы в четком графике, по полноценному 3-летнему планированию, чтобы, как и поручил президент, довести уровень жизни в новых регионах до общероссийского", - уточнил вице-премьер. По его словам, идет подготовка ряда объектов к 1 сентября, в частности на восстановлении Приазовского государственного технического университета задействовано более тысячи специалистов, причем там, несмотря на ремонт, активно идет приемная кампания, ожидают порядка 3 тысяч студентов. В Мариупольском госуниверситете, добавил Хуснуллин, полностью отремонтировали все поврежденные конструкции, тепловой контур двух корпусов тоже практически закрыт. Готовность главной аллеи Приморского парка, по информации вице-премьера, составляет более 50%, скоро появится новый удобный спуск от нее к Приморскому бульвару и обновленная смотровая площадка. На всей территории ведутся работы по санитарной чистке и устройству новой дорожно-тропиночной сети. В работах на спорткомплексе "Ильичевец" основная задача – закрыть тепловой контур, отметил Хуснуллин. По его данным, уже завершили реконструкцию стен, крыши, вентиляции и остекления, а закончить восстановление планируют тоже к 1 сентября. После окончания ремонта комплекс смогут посещать 500 воспитанников.
https://ria.ru/20230711/stantsiya-1883636912.html
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общество, мариуполь, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин, денис пушилин
Общество, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин, Денис Пушилин
Хуснуллин с Пушилиным в Мариуполе подвели итоги восстановления города
Хуснуллин с врио главы ДНР Пушилиным в Мариуполе подвели итоги восстановления города
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале
сообщил, что посетил Мариуполь и вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным подвел итоги восстановительных работ в городе.
"Из Энергодара
– в Мариуполь. Здесь восстанавливаем и строим много объектов, поэтому программа насыщенная. На штабе с Денисом Пушилиным и (председателем правительства ДНР – ред.) Евгением Солнцевым подвели текущие итоги по ключевым вопросам восстановительных работ в городе: как обновляется жилищный фонд, как идет подготовка к осенне-зимнему периоду – напомню, все дома должны быть подключены к системе теплоснабжения", - написал Хуснуллин.
Он отметил, что также выслушал доклад о ремонте улично-дорожной сети, но и сам увидел, что он идет хорошо, к тому же общественного транспорта стало больше.
"Мы вышли на поадресную реализацию мастер-плана Мариуполя, и главное сейчас – выстроить все работы в четком графике, по полноценному 3-летнему планированию, чтобы, как и поручил президент, довести уровень жизни в новых регионах до общероссийского", - уточнил вице-премьер.
По его словам, идет подготовка ряда объектов к 1 сентября, в частности на восстановлении Приазовского государственного технического университета задействовано более тысячи специалистов, причем там, несмотря на ремонт, активно идет приемная кампания, ожидают порядка 3 тысяч студентов. В Мариупольском госуниверситете, добавил Хуснуллин, полностью отремонтировали все поврежденные конструкции, тепловой контур двух корпусов тоже практически закрыт.
Готовность главной аллеи Приморского парка, по информации вице-премьера, составляет более 50%, скоро появится новый удобный спуск от нее к Приморскому бульвару и обновленная смотровая площадка. На всей территории ведутся работы по санитарной чистке и устройству новой дорожно-тропиночной сети.
В работах на спорткомплексе "Ильичевец" основная задача – закрыть тепловой контур, отметил Хуснуллин. По его данным, уже завершили реконструкцию стен, крыши, вентиляции и остекления, а закончить восстановление планируют тоже к 1 сентября. После окончания ремонта комплекс смогут посещать 500 воспитанников.
Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС