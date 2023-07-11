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Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву - РИА Новости, 11.07.2023
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Шоубиз
 
13:04 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/leps-1883473708.html
Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву
Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву - РИА Новости, 11.07.2023
Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву
Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Аргументам и фактам" заступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:04
2023-07-11T13:04
шоубиз
григорий лепс
алла пугачева
россия
израиль
москва
максим галкин
знаменитости
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Аргументам и фактам" заступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. По словам музыканта, он не осуждает решение певицы улететь в Израиль вслед за мужем юмористом Максимом Галкиным*. &quot;Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Пугачева уехала за мужем. У нее есть дети. Она решила, что им там будет лучше&quot;, – отметил Лепс.По его мнению, артистка не собиралась эмигрировать. Более того, она сохранила российское гражданство. "Насколько я понимаю, Алла Борисовна не собирается эмигрировать. Она не отказалась от российского гражданства. Я абсолютно уверен, что Алла Борисовна вернется", – заключил музыкант. Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой после начала спецоперации.Она дважды на короткое время прилетала в Москву – прошлым летом и весной этого года. Но после возвращалась в Тель-Авив. *Признан Минюстом иноагентом
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григорий лепс, алла пугачева, россия, израиль, москва, максим галкин, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Григорий Лепс, Алла Пугачева, Россия, Израиль, Москва, Максим Галкин, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву

Лепс сказал, что не осуждает решение Пугачевой улететь в Израиль вслед за мужем-иноагентом

© РИА Новости / Максим Блинов, Екатерина ЧесноковаГригорий Лепс и Алла Пугачева
Григорий Лепс и Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов, Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Аргументам и фактам" заступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву.
По словам музыканта, он не осуждает решение певицы улететь в Израиль вслед за мужем юмористом Максимом Галкиным*.
«

"Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Пугачева уехала за мужем. У нее есть дети. Она решила, что им там будет лучше", – отметил Лепс.

По его мнению, артистка не собиралась эмигрировать. Более того, она сохранила российское гражданство.
«
"Насколько я понимаю, Алла Борисовна не собирается эмигрировать. Она не отказалась от российского гражданства. Я абсолютно уверен, что Алла Борисовна вернется", – заключил музыкант.
Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой после начала спецоперации.
Она дважды на короткое время прилетала в Москву – прошлым летом и весной этого года. Но после возвращалась в Тель-Авив.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизГригорий ЛепсАлла ПугачеваРоссияИзраильМоскваМаксим ГалкинЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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