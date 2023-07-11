https://ria.ru/20230711/leps-1883473708.html

Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву

Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву - РИА Новости, 11.07.2023

Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву

Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Аргументам и фактам" заступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:04

2023-07-11T13:04

2023-07-11T13:04

шоубиз

григорий лепс

алла пугачева

россия

израиль

москва

максим галкин

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Аргументам и фактам" заступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. По словам музыканта, он не осуждает решение певицы улететь в Израиль вслед за мужем юмористом Максимом Галкиным*. "Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Пугачева уехала за мужем. У нее есть дети. Она решила, что им там будет лучше", – отметил Лепс.По его мнению, артистка не собиралась эмигрировать. Более того, она сохранила российское гражданство. "Насколько я понимаю, Алла Борисовна не собирается эмигрировать. Она не отказалась от российского гражданства. Я абсолютно уверен, что Алла Борисовна вернется", – заключил музыкант. Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой после начала спецоперации.Она дважды на короткое время прилетала в Москву – прошлым летом и весной этого года. Но после возвращалась в Тель-Авив. *Признан Минюстом иноагентом

https://radiosputnik.ria.ru/20230515/pugacheva-1871886964.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, алла пугачева, россия, израиль, москва, максим галкин, знаменитости, новости шоу-бизнеса