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Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву
Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву - РИА Новости, 11.07.2023
Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву
Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Аргументам и фактам" заступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:04
2023-07-11T13:04
2023-07-11T13:04
шоубиз
григорий лепс
алла пугачева
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Аргументам и фактам" заступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. По словам музыканта, он не осуждает решение певицы улететь в Израиль вслед за мужем юмористом Максимом Галкиным*. "Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Пугачева уехала за мужем. У нее есть дети. Она решила, что им там будет лучше", – отметил Лепс.По его мнению, артистка не собиралась эмигрировать. Более того, она сохранила российское гражданство. "Насколько я понимаю, Алла Борисовна не собирается эмигрировать. Она не отказалась от российского гражданства. Я абсолютно уверен, что Алла Борисовна вернется", – заключил музыкант. Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой после начала спецоперации.Она дважды на короткое время прилетала в Москву – прошлым летом и весной этого года. Но после возвращалась в Тель-Авив. *Признан Минюстом иноагентом
https://radiosputnik.ria.ru/20230515/pugacheva-1871886964.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву
Лепс сказал, что не осуждает решение Пугачевой улететь в Израиль вслед за мужем-иноагентом