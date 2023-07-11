https://ria.ru/20230711/lemur-1883505684.html

Найденного в Москве лемура вернут хозяйке

Найденного в Москве лемура вернут хозяйке - РИА Новости, 11.07.2023

Найденного в Москве лемура вернут хозяйке

Кошачьего лемура, которого сотрудники Росгвардии поймали на юге Москвы, в ближайшее время передадут хозяйке, сообщил РИА Новости начальник столичного отдела... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:18

2023-07-11T13:18

2023-07-11T14:51

хорошие новости

москва

сергей бурмистров

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Кошачьего лемура, которого сотрудники Росгвардии поймали на юге Москвы, в ближайшее время передадут хозяйке, сообщил РИА Новости начальник столичного отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Лемур повстречался росгвардейцам на Даниловской набережной в ночь на 10 июля. Он был испуган и вел себя агрессивно: прыгал на автомобили и прохожих. По словам Бурмистрова, сейчас лемур находится в центре реабилитации диких животных."Утром хозяйка написала заявление, приложила документы на животного. Чип проверили, чип совпадает. Я думаю, что сегодня ей вернут его", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что состояние лемура оценивается как хорошее.

https://ria.ru/20230707/kotenok-1882793332.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей бурмистров