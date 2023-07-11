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Найденного в Москве лемура вернут хозяйке - РИА Новости, 11.07.2023
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Хорошие новости
 
13:18 11.07.2023 (обновлено: 14:51 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/lemur-1883505684.html
Найденного в Москве лемура вернут хозяйке
Найденного в Москве лемура вернут хозяйке - РИА Новости, 11.07.2023
Найденного в Москве лемура вернут хозяйке
Кошачьего лемура, которого сотрудники Росгвардии поймали на юге Москвы, в ближайшее время передадут хозяйке, сообщил РИА Новости начальник столичного отдела... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:18
2023-07-11T14:51
хорошие новости
москва
сергей бурмистров
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Кошачьего лемура, которого сотрудники Росгвардии поймали на юге Москвы, в ближайшее время передадут хозяйке, сообщил РИА Новости начальник столичного отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Лемур повстречался росгвардейцам на Даниловской набережной в ночь на 10 июля. Он был испуган и вел себя агрессивно: прыгал на автомобили и прохожих. По словам Бурмистрова, сейчас лемур находится в центре реабилитации диких животных."Утром хозяйка написала заявление, приложила документы на животного. Чип проверили, чип совпадает. Я думаю, что сегодня ей вернут его", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что состояние лемура оценивается как хорошее.
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москва, сергей бурмистров
Хорошие новости, Москва, Сергей Бурмистров
Найденного в Москве лемура вернут хозяйке

Пойманного росгвардейцами на юге Москвы кошачьего лемура вернут хозяйке

© РосгвардияРосгвардейцы на юге Москвы поймали кошачьего лемура
Росгвардейцы на юге Москвы поймали кошачьего лемура
© Росгвардия
Росгвардейцы на юге Москвы поймали кошачьего лемура
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Кошачьего лемура, которого сотрудники Росгвардии поймали на юге Москвы, в ближайшее время передадут хозяйке, сообщил РИА Новости начальник столичного отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Лемур повстречался росгвардейцам на Даниловской набережной в ночь на 10 июля. Он был испуган и вел себя агрессивно: прыгал на автомобили и прохожих. По словам Бурмистрова, сейчас лемур находится в центре реабилитации диких животных.
"Утром хозяйка написала заявление, приложила документы на животного. Чип проверили, чип совпадает. Я думаю, что сегодня ей вернут его", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что состояние лемура оценивается как хорошее.
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