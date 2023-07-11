https://ria.ru/20230711/lavra-1883540409.html

РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату

РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату - РИА Новости, 11.07.2023

РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату

Киевские власти ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры, сообщил РИА Новости заместитель председателя отдела... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:36

2023-07-11T15:36

2023-07-11T16:10

религия

игорь якимчук

московский патриархат

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киевские власти ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры, сообщил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. "Что касается сценария передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату, такой сценарий рассматривается украинскими властями, именно потому, что они понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию. <...> И вот возникла идея передать их в ведение Константинопольского патриархата. <...> Есть сведения о том, что переговоры на этот счет идут, ожидается направление каких-то эмиссаров из Константинополя", - сказал Якимчук. Он отметил, что Константинопольский патриархат находится в "щепетильном положении: если он примет такое предложение, то это означает открытое признание гонений на УПЦ, что, безусловно, ухудшит его репутацию".Якимчук подчеркнул, что Константинопольский патриархат с самого начала создания структуры "ПЦУ" заявил свои притязания на религиозные объекты Украинской православной церкви. "Президенту Петру Порошенко еще в 2018 году был представлен список из 29 объектов, но в итоге был предоставлен только один объект - Андреевская церковь", - рассказал собеседник агентства.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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игорь якимчук, московский патриархат, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц