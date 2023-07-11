https://ria.ru/20230711/lavra-1883540409.html
РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату
РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату - РИА Новости, 11.07.2023
РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату
Киевские власти ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры, сообщил РИА Новости заместитель председателя отдела... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:36
2023-07-11T15:36
2023-07-11T16:10
религия
игорь якимчук
московский патриархат
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_4005e00fc22b14516c05a459ba7d8165.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киевские власти ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры, сообщил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. "Что касается сценария передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату, такой сценарий рассматривается украинскими властями, именно потому, что они понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию. <...> И вот возникла идея передать их в ведение Константинопольского патриархата. <...> Есть сведения о том, что переговоры на этот счет идут, ожидается направление каких-то эмиссаров из Константинополя", - сказал Якимчук. Он отметил, что Константинопольский патриархат находится в "щепетильном положении: если он примет такое предложение, то это означает открытое признание гонений на УПЦ, что, безусловно, ухудшит его репутацию".Якимчук подчеркнул, что Константинопольский патриархат с самого начала создания структуры "ПЦУ" заявил свои притязания на религиозные объекты Украинской православной церкви. "Президенту Петру Порошенко еще в 2018 году был представлен список из 29 объектов, но в итоге был предоставлен только один объект - Андреевская церковь", - рассказал собеседник агентства.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_39650ee2bf99204ad98e81b6b5f3d956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь якимчук, московский патриархат, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Игорь Якимчук, Московский Патриархат, Константинопольский патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату
РПЦ: киевские власти ведут переговоры о передаче лавры Константинопольскому патриархату
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киевские власти ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры, сообщил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
"Что касается сценария передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату, такой сценарий рассматривается украинскими властями, именно потому, что они понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию. <...> И вот возникла идея передать их в ведение Константинопольского патриархата. <...> Есть сведения о том, что переговоры на этот счет идут, ожидается направление каких-то эмиссаров из Константинополя", - сказал Якимчук.
Он отметил, что Константинопольский патриархат находится в "щепетильном положении: если он примет такое предложение, то это означает открытое признание гонений на УПЦ, что, безусловно, ухудшит его репутацию".
Якимчук подчеркнул, что Константинопольский патриархат с самого начала создания структуры "ПЦУ" заявил свои притязания на религиозные объекты Украинской православной церкви
. "Президенту Петру Порошенко
еще в 2018 году был представлен список из 29 объектов, но в итоге был предоставлен только один объект - Андреевская церковь", - рассказал собеседник агентства.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины
Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве
, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры