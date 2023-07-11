https://ria.ru/20230711/lavra-1883426780.html

Полиция и силовики заблокировали корпуса Киево-Печерской лавры

Полиция и силовики заблокировали корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 11.07.2023

Полиция и силовики заблокировали корпуса Киево-Печерской лавры

Полиция и силовики блокируют корпуса Киево-Печерской лавры, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:33

2023-07-11T08:33

2023-07-11T08:49

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция и силовики блокируют корпуса Киево-Печерской лавры, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов. Ранее во вторник адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что идет захват корпуса №54 Киево-Печерской лавры. "В Киево-Печерской лавре вновь красные береты (подразделения войск специального назначения - ред.) блокируют корпуса. Также на территории большое количество полиции… Кордоны стоят возле двух гостиничных корпусов монастыря", - говорится в сообщении Союза православных журналистов. По информации Союза, вооруженные сотрудники полиции оцепили корпус №58, не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан. "Между тем, какие-то неизвестные женщины и мужчина все же беспрепятственно проходят. Полицейские объясняют, что это "спецслужбы". Православные христиане, которые уже были на территории обители, молятся", - отметили в Союзе православных журналистов. Ранее Чекман сообщал, что госзаповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал пять корпусов обители. В одном из них находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Позже минкультуры Украины потребовало до 10 июля освободить еще два корпуса (№58 и №59) лавры. Но в понедельник прихожане не пустили комиссию минкультуры к корпусам Киево-Печерской лавры. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры "вопиющим беззаконием" и призвали международное сообщество провести независимое расследование "в связи с продолжающимся уничтожением Украинской православной церкви". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.

https://ria.ru/20230707/upts-1882652688.html

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, русская православная церковь, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц