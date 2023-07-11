https://ria.ru/20230711/lavra-1883423376.html

В монастыре Киево-Печерской лавры заявили о захвате одного из корпусов

В монастыре Киево-Печерской лавры заявили о захвате одного из корпусов - РИА Новости, 11.07.2023

В монастыре Киево-Печерской лавры заявили о захвате одного из корпусов

На Украине идет захват корпуса №54 Киево-Печерской лавры, заявил адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:42

2023-07-11T07:42

2023-07-11T07:53

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Украине идет захват корпуса №54 Киево-Печерской лавры, заявил адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в Telegram-канале. "Только что сообщили, что происходит захват 54-го корпуса", — написал Чекман.Ранее он сообщал, что госзаповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал пять корпусов обители. В одном из них находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Позже минкультуры Украины потребовало до 10 июля освободить еще два корпуса (№58 и №59) лавры. Но в понедельник прихожане не пустили комиссию ведомства к корпусам лавры. В РПЦ назвали захват украинскими властями территорий церкви "вопиющим беззаконием" и призвали международное сообщество провести независимое расследование в связи с продолжающимся уничтожением УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ. Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230710/lavra-1883227314.html

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украина, киев, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц