https://ria.ru/20230711/kvant-1883423119.html

Эксперты рассказали о перспективах квантовых технологий для бизнеса

Эксперты рассказали о перспективах квантовых технологий для бизнеса - РИА Новости, 11.07.2023

Эксперты рассказали о перспективах квантовых технологий для бизнеса

Квантовые технологии, в частности вычисления, коммуникации и сенсоры, могут быть перспективными для бизнеса в России, говорится в докладе "Квантовые технологии... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:37

2023-07-11T07:37

2023-07-11T07:37

технологии

москва

российский квантовый центр

экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Квантовые технологии, в частности вычисления, коммуникации и сенсоры, могут быть перспективными для бизнеса в России, говорится в докладе "Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Доклад подготовлен экспертами фонда "Росконгресс", Российского квантового центра, ООО "СП Квант", РЖД и правительства Москвы в преддверии форума технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". "Перспективными для бизнеса могут быть три направления квантовых технологий: квантовые вычисления (квантовые компьютеры и эмуляторы их работы), квантовые коммуникации и квантовые сенсоры", - сообщается в аналитике. По мнению докладчиков, "именно квантовые компьютеры являются одной из наиболее серьезных альтернатив современной полупроводниковой электронике и способны обеспечить резкий рост вычислительной мощности при решении некоторых типов задач". "Ускорение на квантовом компьютере не связано с тактовой частотой процессора, а основано на квантовом параллелизме. Один шаг квантового вычисления совершает гораздо большую работу, чем один шаг классического", - поясняют аналитики. Они отмечают, что "если говорить о современных технологиях, основанных на квантовой теории, то они могут быть значительно усовершенствованы за счет индивидуального контроля над состоянием отдельных квантовых объектов (атомов, фотонов и др.) и использования основополагающих принципов квантовой теории, таких как квантовая суперпозиция и запутанность". "Разработка технологий такого рода составляет суть второй квантовой революции, которая осуществляется прямо сейчас на наших глазах. Технологии, основанные на контроле над одиночными квантовыми объектами, принято называть квантовыми технологиями", - заключается в докладе.

https://ria.ru/20230711/kvant-1883422712.html

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технологии, москва, российский квантовый центр, экономика