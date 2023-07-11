https://ria.ru/20230711/kvant-1883423119.html
Эксперты рассказали о перспективах квантовых технологий для бизнеса
Эксперты рассказали о перспективах квантовых технологий для бизнеса - РИА Новости, 11.07.2023
Эксперты рассказали о перспективах квантовых технологий для бизнеса
Квантовые технологии, в частности вычисления, коммуникации и сенсоры, могут быть перспективными для бизнеса в России, говорится в докладе "Квантовые технологии... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:37
2023-07-11T07:37
2023-07-11T07:37
технологии
москва
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экономика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Квантовые технологии, в частности вычисления, коммуникации и сенсоры, могут быть перспективными для бизнеса в России, говорится в докладе "Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Доклад подготовлен экспертами фонда "Росконгресс", Российского квантового центра, ООО "СП Квант", РЖД и правительства Москвы в преддверии форума технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". "Перспективными для бизнеса могут быть три направления квантовых технологий: квантовые вычисления (квантовые компьютеры и эмуляторы их работы), квантовые коммуникации и квантовые сенсоры", - сообщается в аналитике. По мнению докладчиков, "именно квантовые компьютеры являются одной из наиболее серьезных альтернатив современной полупроводниковой электронике и способны обеспечить резкий рост вычислительной мощности при решении некоторых типов задач". "Ускорение на квантовом компьютере не связано с тактовой частотой процессора, а основано на квантовом параллелизме. Один шаг квантового вычисления совершает гораздо большую работу, чем один шаг классического", - поясняют аналитики. Они отмечают, что "если говорить о современных технологиях, основанных на квантовой теории, то они могут быть значительно усовершенствованы за счет индивидуального контроля над состоянием отдельных квантовых объектов (атомов, фотонов и др.) и использования основополагающих принципов квантовой теории, таких как квантовая суперпозиция и запутанность". "Разработка технологий такого рода составляет суть второй квантовой революции, которая осуществляется прямо сейчас на наших глазах. Технологии, основанные на контроле над одиночными квантовыми объектами, принято называть квантовыми технологиями", - заключается в докладе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, москва, российский квантовый центр, экономика
Технологии, Москва, Российский квантовый центр, Экономика
Эксперты рассказали о перспективах квантовых технологий для бизнеса
Доклад: квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры могут быть перспективны для бизнеса
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Квантовые технологии, в частности вычисления, коммуникации и сенсоры, могут быть перспективными для бизнеса в России, говорится в докладе "Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Доклад подготовлен экспертами фонда "Росконгресс", Российского квантового центра, ООО "СП Квант", РЖД и правительства Москвы в преддверии форума технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".
«
"Перспективными для бизнеса могут быть три направления квантовых технологий: квантовые вычисления (квантовые компьютеры и эмуляторы их работы), квантовые коммуникации и квантовые сенсоры", - сообщается в аналитике.
По мнению докладчиков, "именно квантовые компьютеры являются одной из наиболее серьезных альтернатив современной полупроводниковой электронике и способны обеспечить резкий рост вычислительной мощности при решении некоторых типов задач".
"Ускорение на квантовом компьютере не связано с тактовой частотой процессора, а основано на квантовом параллелизме. Один шаг квантового вычисления совершает гораздо большую работу, чем один шаг классического", - поясняют аналитики.
Они отмечают, что "если говорить о современных технологиях, основанных на квантовой теории, то они могут быть значительно усовершенствованы за счет индивидуального контроля над состоянием отдельных квантовых объектов (атомов, фотонов и др.) и использования основополагающих принципов квантовой теории, таких как квантовая суперпозиция и запутанность".
"Разработка технологий такого рода составляет суть второй квантовой революции, которая осуществляется прямо сейчас на наших глазах. Технологии, основанные на контроле над одиночными квантовыми объектами, принято называть квантовыми технологиями", - заключается в докладе.
Объем мирового рынка квантовых коммуникаций составит 20 миллиардов долларов