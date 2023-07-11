https://ria.ru/20230711/kvant-1883422712.html

Объем мирового рынка квантовых коммуникаций составит 20 миллиардов долларов

Объем мирового рынка квантовых коммуникаций составит 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.07.2023

Объем мирового рынка квантовых коммуникаций составит 20 миллиардов долларов

Мировой рынок квантовых коммуникаций к 2035 году составит около 20 миллиардов долларов, говорится в докладе "Росконгресса" "Квантовые технологии для государства РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:30

2023-07-11T07:30

2023-07-11T07:30

экономика

технологии

москва

фонд "росконгресс"

российский квантовый центр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировой рынок квантовых коммуникаций к 2035 году составит около 20 миллиардов долларов, говорится в докладе "Росконгресса" "Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Доклад подготовлен экспертами Фонда "Росконгресс", Российского квантового центра, ООО "СП Квант", РЖД и правительства Москвы в преддверии форума технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". "Объем мирового рынка квантовых коммуникаций, основная доля которого приходится на оборудование и инфраструктуру, к 2035 году составит порядка 20 миллиардов долларов", - говорится в докладе. Там отмечается, что "существенный вклад в развитие рынка вносит активная деятельность национальных организаций по стандартизации и сертификации". "Участники Китайской ассоциации коммуникационных стандартов (CCSA) разработали рекомендации по применению технологий КРК на телекоммуникационных объектах. Это упростило внедрение квантовых решений операторам связи. Ещё один успешный пример — финансовая сфера. Благодаря содействию Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) к квантовой сети удалось подключить десятки ключевых офисов банков и центров обработки данных", - отмечают аналитики. "Европейский институт телекоммуникационных стандартов совместно с Международным союзом электросвязи планирует до 2024 года создать систему стандартов безопасности для КРК, спутниковых сетей КРК и промежуточных узлов квантовых сетей. Параллельно ведётся работа по формированию европейской системы сертификации доверенных узлов КРК, в том числе спутниковых", - добавляется в докладе.

https://ria.ru/20230711/shifrovanie-1883422369.html

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экономика, технологии, москва, фонд "росконгресс", российский квантовый центр