https://ria.ru/20230711/kuzbass-1883503414.html

Конкурс молодежных проектов-2023 объявили в Кузбассе

Конкурс молодежных проектов-2023 объявили в Кузбассе - РИА Новости, 11.07.2023

Конкурс молодежных проектов-2023 объявили в Кузбассе

Конкурс молодежных проектов-2023 объявили в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:13

2023-07-11T13:13

2023-07-11T13:13

кемеровская область

сергей цивилев

междуреченск

фонд президентских грантов

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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Конкурс молодежных проектов-2023 объявили в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе объявлен конкурс молодежных проектов — 2023. На конкурс принимаются проекты, авторами которых могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, представители некоммерческих организаций. Средства на реализацию проектов победителям выделят из областного бюджета и в качестве софинансирования — из Фонда президентских грантов (на развитие гражданского общества)", – говорится в сообщении. "У нас в регионе замечательная, активная и деятельная молодежь, готовая улучшать жизнь по самым разным направлениям — от научных разработок в производственных сферах и запуска космических спутников до оригинальных проектов благоустройства. Радует, что число молодых людей, которые предлагают для воплощения свои идеи, растет. В 2021 году в конкурсе участвовали 263 проекта, а в прошлом году — уже более 300. Мы готовы поддержать молодежные инициативы по самым разным направлениям, потому что Кузбасс будущего мы строим для молодых людей и будем улучшать регион вместе с учетом их пожеланий", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что заявки на конкурс можно подать до 7 августа на сайте кузбасс.гранты.рф. Там же указаны условия конкурса и перечень необходимых для участия документов. Максимальная сумма гранта, который можно получить за победу в конкурсе, — 2 миллиона рублей. Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства, в том числе выявление и поддержка молодых талантов; сохранение исторической памяти; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и другие. В 2022 году в конкурсе победили 15 проектов. Самым масштабным из них стал "Экологический марафон "Друзья реки" Кузбасского благотворительного фонда поддержки и развития туризма "Поднебесные зубья" (Междуреченск), сумма гранта составила 1,9 миллиона рублей. На эти средства был проведен экологический марафон — сплав 50 волонтеров, которые совместными усилиями собирали мусор и приводили в порядок берега реки Томь. Дистанция марафона составила более 80 километров. Также среди проектов-победителей прошлого года — "Уроки истории Кузбасса", "Дружина Z. Кузбасс", Учебно-тренировочный дом для подростков и молодежи с ментальной инвалидностью "Теремок" и другие. В общей сложности в 2022 году участниками молодежных проектов Кузбасса стали 34 тысячи жителей региона. Общая сумма выделенных грантов — 20 миллионов рублей, из них 10 миллионов рублей — средства регионального бюджета, еще 10 миллионов рублей — из Фонда президентских грантов.

https://ria.ru/20230710/ege-1883358345.html

https://ria.ru/20230705/kuzbass-1882289604.html

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Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев, междуреченск, фонд президентских грантов