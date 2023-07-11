https://ria.ru/20230711/kurganmashzavod-1883416284.html
"Курганмашзавод" нарастит выпуск боевых машин пехоты еще на 30 процентов
"Курганмашзавод" нарастит выпуск боевых машин пехоты еще на 30 процентов - РИА Новости, 11.07.2023
"Курганмашзавод" нарастит выпуск боевых машин пехоты еще на 30 процентов
"Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) во втором полугодии 2023 года нарастит выпуск боевых машин пехоты и машин на их базе еще на 30%,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:20
2023-07-11T03:20
2023-07-11T03:20
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) во втором полугодии 2023 года нарастит выпуск боевых машин пехоты и машин на их базе еще на 30%, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов" со ссылкой на исполнительного директора завода Петра Тюкова. Ранее во вторник в "Высокоточных комплексах" сообщили, что "Курганмашзавод" досрочно поставил очередную партию БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок", закрыв в июне контракты с МО РФ со сроком исполнения в ноябре. Всего за первое полугодие 2023 года изготовлено 95% продукции от объема выработки за весь 2022 год. "Производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой. Нам предстоит изготовить продукции на 30% больше, чем за прошедшие шесть месяцев. Это кажется нереальным, но коллектив "Курганмашзавода", и это доказывает более чем 70-летняя история предприятия, приложит все усилия, чтобы сделать невозможное возможным. Ценой огромной концентрации сил и воли, высокого патриотического настроя", - сказал исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков. В пресс-службе холдинга напомнили, что коллектив завода почти год работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых производственных участках – посменно круглосуточно.
https://ria.ru/20230711/kurganmashzavod-1883415995.html
https://ria.ru/20230625/bmp-1880273140.html
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безопасность, технологии, россия, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3, бмп-2м
Безопасность, Технологии, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех, БМП-3, БМП-2М
"Курганмашзавод" нарастит выпуск боевых машин пехоты еще на 30 процентов
"Курганмашзавод" до 2024 года нарастит выпуск боевых машин пехоты еще на 30 процентов
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) во втором полугодии 2023 года нарастит выпуск боевых машин пехоты и машин на их базе еще на 30%, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов" со ссылкой на исполнительного директора завода Петра Тюкова.
Ранее во вторник в "Высокоточных комплексах" сообщили, что "Курганмашзавод" досрочно поставил очередную партию БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок", закрыв в июне контракты с МО РФ
со сроком исполнения в ноябре. Всего за первое полугодие 2023 года изготовлено 95% продукции от объема выработки за весь 2022 год.
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"Производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой. Нам предстоит изготовить продукции на 30% больше, чем за прошедшие шесть месяцев. Это кажется нереальным, но коллектив "Курганмашзавода", и это доказывает более чем 70-летняя история предприятия, приложит все усилия, чтобы сделать невозможное возможным. Ценой огромной концентрации сил и воли, высокого патриотического настроя", - сказал исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков.
В пресс-службе холдинга напомнили, что коллектив завода почти год работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых производственных участках – посменно круглосуточно.
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