https://ria.ru/20230711/kuban-1883634047.html

Объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей

Объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.07.2023

Объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей

Власти Краснодарского края в 2023 году увеличат объем субсидий бюджетам городов и сельских поселений на 4,6 миллиарда рублей, средства направят на строительство РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T23:02

2023-07-11T23:02

2023-07-11T23:02

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2023 году увеличат объем субсидий бюджетам городов и сельских поселений на 4,6 миллиарда рублей, средства направят на строительство соцобъектов, рекультивацию земель и переселение жителей из аварийного жилья, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "Для поддержки наших муниципальных образований со стороны края мы установили комфортный уровень софинансирования – 99,5%. В этом году муниципалитеты использовали на эти цели уже 16,3 миллиарда рублей – 23,5% от распределенного объема. На июльской сессии ЗСК (заксобрания – ред.) планируем увеличить субсидии местным бюджетам еще на 4,6 миллиарда рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона также отметил, что за счет субсидий планируется обновить и построить школы, детские сады, спортивные учреждения в городах и сельских поселениях Кубани. Кроме того, на средства из федерального и краевого бюджетов в муниципалитетах края реализуют рекультивацию земельных участков, а также переселят граждан из аварийного жилья, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230707/vyplata-1882862584.html

краснодарский край

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вениамин кондратьев, краснодарский край