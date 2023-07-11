https://ria.ru/20230711/kuban-1883634047.html
Объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей
Объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.07.2023
Объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей
Власти Краснодарского края в 2023 году увеличат объем субсидий бюджетам городов и сельских поселений на 4,6 миллиарда рублей, средства направят на строительство РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:02
2023-07-11T23:02
2023-07-11T23:02
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2023 году увеличат объем субсидий бюджетам городов и сельских поселений на 4,6 миллиарда рублей, средства направят на строительство соцобъектов, рекультивацию земель и переселение жителей из аварийного жилья, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "Для поддержки наших муниципальных образований со стороны края мы установили комфортный уровень софинансирования – 99,5%. В этом году муниципалитеты использовали на эти цели уже 16,3 миллиарда рублей – 23,5% от распределенного объема. На июльской сессии ЗСК (заксобрания – ред.) планируем увеличить субсидии местным бюджетам еще на 4,6 миллиарда рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона также отметил, что за счет субсидий планируется обновить и построить школы, детские сады, спортивные учреждения в городах и сельских поселениях Кубани. Кроме того, на средства из федерального и краевого бюджетов в муниципалитетах края реализуют рекультивацию земельных участков, а также переселят граждан из аварийного жилья, добавляют в пресс-службе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей
Кондратьев: объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей
КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2023 году увеличат объем субсидий бюджетам городов и сельских поселений на 4,6 миллиарда рублей, средства направят на строительство соцобъектов, рекультивацию земель и переселение жителей из аварийного жилья, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Для поддержки наших муниципальных образований со стороны края мы установили комфортный уровень софинансирования – 99,5%. В этом году муниципалитеты использовали на эти цели уже 16,3 миллиарда рублей – 23,5% от распределенного объема. На июльской сессии ЗСК (заксобрания – ред.) планируем увеличить субсидии местным бюджетам еще на 4,6 миллиарда рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Глава региона также отметил, что за счет субсидий планируется обновить и построить школы, детские сады, спортивные учреждения в городах и сельских поселениях Кубани.
Кроме того, на средства из федерального и краевого бюджетов в муниципалитетах края реализуют рекультивацию земельных участков, а также переселят граждан из аварийного жилья, добавляют в пресс-службе.
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