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Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу - РИА Новости, 11.07.2023
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу
Туроператоры планируют запустить комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:59
2023-07-11T17:59
2023-07-11T17:59
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мексика
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отдых на море
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Туроператоры планируют запустить комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу, сообщает АТОР."Туроператоры готовы расширить географию комбинированных туров на другие страны Карибского бассейна, и здесь Куба станет "точкой сборки". Так, "Интурист" намерен запустить туры “Куба плюс Мексика” и “Куба плюс Доминикана", – пояснили в ассоциации.Эксперты также отмечают, что рынку нужен прямой рейс в Гавану — большинству туристов интересна именно столица, а также оттуда проще всего добраться до других карибских направлений.Кроме того, компании рассчитывают увеличить долю комбинированных туров внутри Кубы: “Гавана плюс Варадеро” или “Гавана плюс другие курорты”.Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы. Полеты между Москвой и Варадеро осуществляет авиакомпания "Россия". Из российской столицы на этот курорт и Кайо-Коко в сотрудничестве с Pegas Touristik также летает авиакомпания Nordwind. Блоки мест на рейсах выкупают Anex Tour, "Интурист", Fun&Sun.
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новости - туризм, куба, мексика, доминикана, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Куба, Мексика, Доминикана, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу
АТОР: россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу