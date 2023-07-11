https://ria.ru/20230711/kuba-1883562880.html

Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу

Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу - РИА Новости, 11.07.2023

Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу

Туроператоры планируют запустить комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:59

2023-07-11T17:59

2023-07-11T17:59

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куба

мексика

доминикана

интурист

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых на море

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Туроператоры планируют запустить комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу, сообщает АТОР."Туроператоры готовы расширить географию комбинированных туров на другие страны Карибского бассейна, и здесь Куба станет "точкой сборки". Так, "Интурист" намерен запустить туры “Куба плюс Мексика” и “Куба плюс Доминикана", – пояснили в ассоциации.Эксперты также отмечают, что рынку нужен прямой рейс в Гавану — большинству туристов интересна именно столица, а также оттуда проще всего добраться до других карибских направлений.Кроме того, компании рассчитывают увеличить долю комбинированных туров внутри Кубы: “Гавана плюс Варадеро” или “Гавана плюс другие курорты”.Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы. Полеты между Москвой и Варадеро осуществляет авиакомпания "Россия". Из российской столицы на этот курорт и Кайо-Коко в сотрудничестве с Pegas Touristik также летает авиакомпания Nordwind. Блоки мест на рейсах выкупают Anex Tour, "Интурист", Fun&Sun.

https://ria.ru/20230707/alzhir-1882364757.html

куба

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новости - туризм, куба, мексика, доминикана, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море