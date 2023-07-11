Рейтинг@Mail.ru
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:59 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kuba-1883562880.html
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу - РИА Новости, 11.07.2023
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу
Туроператоры планируют запустить комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:59
2023-07-11T17:59
туризм
новости - туризм
куба
мексика
доминикана
интурист
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745883503_5:548:2672:2048_1920x0_80_0_0_9958b6e8676bc677d14048cdfeca016a.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Туроператоры планируют запустить комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу, сообщает АТОР."Туроператоры готовы расширить географию комбинированных туров на другие страны Карибского бассейна, и здесь Куба станет "точкой сборки". Так, "Интурист" намерен запустить туры “Куба плюс Мексика” и “Куба плюс Доминикана", – пояснили в ассоциации.Эксперты также отмечают, что рынку нужен прямой рейс в Гавану — большинству туристов интересна именно столица, а также оттуда проще всего добраться до других карибских направлений.Кроме того, компании рассчитывают увеличить долю комбинированных туров внутри Кубы: “Гавана плюс Варадеро” или “Гавана плюс другие курорты”.Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы. Полеты между Москвой и Варадеро осуществляет авиакомпания "Россия". Из российской столицы на этот курорт и Кайо-Коко в сотрудничестве с Pegas Touristik также летает авиакомпания Nordwind. Блоки мест на рейсах выкупают Anex Tour, "Интурист", Fun&amp;Sun.
https://ria.ru/20230707/alzhir-1882364757.html
куба
мексика
доминикана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745883503_296:591:2238:2048_1920x0_80_0_0_3e9c57769a0a1e1225fbd1a503b8ebac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, куба, мексика, доминикана, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Куба, Мексика, Доминикана, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу

АТОР: россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу

© Depositphotos.com / Viktor_ALЖенщина на пляже в Доминиканской Республике
Женщина на пляже в Доминиканской Республике - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Depositphotos.com / Viktor_AL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Туроператоры планируют запустить комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу, сообщает АТОР.
"Туроператоры готовы расширить географию комбинированных туров на другие страны Карибского бассейна, и здесь Куба станет "точкой сборки". Так, "Интурист" намерен запустить туры “Куба плюс Мексика” и “Куба плюс Доминикана", – пояснили в ассоциации.
Эксперты также отмечают, что рынку нужен прямой рейс в Гавану — большинству туристов интересна именно столица, а также оттуда проще всего добраться до других карибских направлений.
Кроме того, компании рассчитывают увеличить долю комбинированных туров внутри Кубы: “Гавана плюс Варадеро” или “Гавана плюс другие курорты”.
Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы. Полеты между Москвой и Варадеро осуществляет авиакомпания "Россия". Из российской столицы на этот курорт и Кайо-Коко в сотрудничестве с Pegas Touristik также летает авиакомпания Nordwind. Блоки мест на рейсах выкупают Anex Tour, "Интурист", Fun&Sun.
Караван в пустыне Сахара - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Средиземное море и звездное небо Сахары: что привлекает туристов в Алжире
7 июля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмКубаМексикаДоминиканаИнтуристАссоциация туроператоров России (АТОР)Отдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала