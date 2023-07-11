https://ria.ru/20230711/krym-1883449271.html

Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении

Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении - РИА Новости, 11.07.2023

Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении

В США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в рамках текущего контрнаступления, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:56

2023-07-11T10:56

2023-07-11T10:56

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

украина

генри киссинджер

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в рамках текущего контрнаступления, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились Владимиром Зеленским. Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров. "Я думаю, что возвращение Крыма (Украине – ред.) приведёт к эскалации. Я был убежден, у нас с вами все время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу. Я полагаю, что различия, что вы можете ожидать в плане вступления в НАТО. Ваш соратник господин Ермак (руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак – ред.) в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", - заявил Киссинджер. Это вопрос, решение которого зашло в тупик, отметил он. "Можно рассмотреть предложение о проведении референдума. Это естественное развитие ситуации. Но господин президент, я стал свидетелем того, как все это развивалось во Вьетнаме. Это не совсем то же самое", - добавил он.

https://ria.ru/20230710/most-1883259206.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сша, украина, генри киссинджер, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр