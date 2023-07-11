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Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/krym-1883449271.html
Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении
Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении - РИА Новости, 11.07.2023
Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении
В США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в рамках текущего контрнаступления, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:56
2023-07-11T10:56
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
украина
генри киссинджер
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в рамках текущего контрнаступления, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились Владимиром Зеленским. Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров. "Я думаю, что возвращение Крыма (Украине – ред.) приведёт к эскалации. Я был убежден, у нас с вами все время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу. Я полагаю, что различия, что вы можете ожидать в плане вступления в НАТО. Ваш соратник господин Ермак (руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак – ред.) в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", - заявил Киссинджер. Это вопрос, решение которого зашло в тупик, отметил он. "Можно рассмотреть предложение о проведении референдума. Это естественное развитие ситуации. Но господин президент, я стал свидетелем того, как все это развивалось во Вьетнаме. Это не совсем то же самое", - добавил он.
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безопасность, сша, украина, генри киссинджер, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Украина, Генри Киссинджер, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении

Киссинджер заявил пранкерам, что в США не верят, что Украина вернет Крым при наступлении

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в рамках текущего контрнаступления, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились Владимиром Зеленским.
Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров.
"Я думаю, что возвращение Крыма (Украине – ред.) приведёт к эскалации. Я был убежден, у нас с вами все время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу. Я полагаю, что различия, что вы можете ожидать в плане вступления в НАТО. Ваш соратник господин Ермак (руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак – ред.) в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", - заявил Киссинджер.
Это вопрос, решение которого зашло в тупик, отметил он. "Можно рассмотреть предложение о проведении референдума. Это естественное развитие ситуации. Но господин президент, я стал свидетелем того, как все это развивалось во Вьетнаме. Это не совсем то же самое", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАУкраинаГенри КиссинджерРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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