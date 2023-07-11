https://ria.ru/20230711/krizis-1883514756.html

Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США

Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США - РИА Новости, 11.07.2023

Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США

В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, проблемы распространяются и на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:58

2023-07-11T13:58

2023-07-11T17:51

экономика

сша

россия

европа

андрей костин (банкир)

втб

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, проблемы распространяются и на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу", — сказал он.По словам банкира, санкции против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а "попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов"."В итоге мы имеем то, что имеем. Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы", — резюмировал Костин.Он при этом отметил, что ВТБ понес определенные убытки в прошлом году за счет того, что у группы "просто забрали собственность".После краха нескольких крупных банков в США и Европе самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март — около 89 миллиардов евро.

https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878376293.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, россия, европа, андрей костин (банкир), втб