https://ria.ru/20230711/krizis-1883514756.html
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США - РИА Новости, 11.07.2023
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США
В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, проблемы распространяются и на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:58
2023-07-11T13:58
2023-07-11T17:51
экономика
сша
россия
европа
андрей костин (банкир)
втб
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, проблемы распространяются и на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу", — сказал он.По словам банкира, санкции против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а "попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов"."В итоге мы имеем то, что имеем. Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы", — резюмировал Костин.Он при этом отметил, что ВТБ понес определенные убытки в прошлом году за счет того, что у группы "просто забрали собственность".После краха нескольких крупных банков в США и Европе самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март — около 89 миллиардов евро.
https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878376293.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, европа, андрей костин (банкир), втб
Экономика, США, Россия, Европа, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США
Глава ВТБ Костин: в США и Европе разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, проблемы распространяются и на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
"Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу", — сказал он.
По словам банкира, санкции против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а "попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов".
"В итоге мы имеем то, что имеем. Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы", — резюмировал Костин.
Он при этом отметил, что ВТБ понес определенные убытки в прошлом году за счет того, что у группы "просто забрали собственность".
После краха нескольких крупных банков в США и Европе
самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse
, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март — около 89 миллиардов евро.
Экономист спрогнозировал рецессию в США