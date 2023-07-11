Рейтинг@Mail.ru
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 11.07.2023 (обновлено: 17:51 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/krizis-1883514756.html
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США - РИА Новости, 11.07.2023
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США
В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, проблемы распространяются и на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:58
2023-07-11T17:51
экономика
сша
россия
европа
андрей костин (банкир)
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, проблемы распространяются и на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу", — сказал он.По словам банкира, санкции против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а "попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов"."В итоге мы имеем то, что имеем. Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы", — резюмировал Костин.Он при этом отметил, что ВТБ понес определенные убытки в прошлом году за счет того, что у группы "просто забрали собственность".После краха нескольких крупных банков в США и Европе самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март — около 89 миллиардов евро.
https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878376293.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, европа, андрей костин (банкир), втб
Экономика, США, Россия, Европа, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США

Глава ВТБ Костин: в США и Европе разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис

© Фото : ВТБАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : ВТБ
Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, проблемы распространяются и на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу", — сказал он.
По словам банкира, санкции против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а "попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов".
"В итоге мы имеем то, что имеем. Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы", — резюмировал Костин.
Он при этом отметил, что ВТБ понес определенные убытки в прошлом году за счет того, что у группы "просто забрали собственность".
После краха нескольких крупных банков в США и Европе самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март — около 89 миллиардов евро.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Экономист спрогнозировал рецессию в США
15 июня, 15:58
 
ЭкономикаСШАРоссияЕвропаАндрей Костин (банкир)ВТБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала