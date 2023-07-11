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Корабли ВМФ начали возить автомобили через Керченский пролив
Корабли ВМФ начали возить автомобили через Керченский пролив - РИА Новости, 11.07.2023
Корабли ВМФ начали возить автомобили через Керченский пролив
Десантные корабли Черноморского флота начали оказывать помощь в переправе гражданского транспорта через Керченский пролив, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:19
2023-07-11T19:19
2023-07-11T19:19
керченский пролив
керчь
россия
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Десантные корабли Черноморского флота начали оказывать помощь в переправе гражданского транспорта через Керченский пролив, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Большие десантные корабли "Калининград" и "Оленегорский горняк" Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив. Сегодня первый рейс из порта "Кавказ" в порт "Крым" совершил БДК совершил экипаж БДК "Оленегорский горняк", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что данная мера принята, чтобы разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. "Будем по необходимости возить из Керчи в порт "Кавказ", из порта "Кавказ" в порт Керчь, маршрут один и тот же. Можем брать и легковые автомобили, можем брать и грузовые. В данном рейсе привезли 14 маленьких грузовиков. В случае необходимости можем сделать пять-шесть рейсов в сутки", - рассказал командир одного из БДК капитан второго ранга Максим Рыхлов, которого цитирует военное ведомство. Экипажи военных кораблей совместно с пассажирскими судами работают на Керченской переправе круглосуточно. Десантные корабли способны принять на борт до 40 автомобилей каждый.
https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html
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керченский пролив, керчь, россия
Керченский пролив, Керчь, Россия
Корабли ВМФ начали возить автомобили через Керченский пролив
Корабли "Калининград" и "Оленегорский горняк" начали возить машины через Керченский пролив