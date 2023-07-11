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"Ак Барс" строит четыре исследовательских корабля для Арктики
"Ак Барс" строит четыре исследовательских корабля для Арктики - РИА Новости, 11.07.2023
"Ак Барс" строит четыре исследовательских корабля для Арктики
Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет строительство четырех кораблей проекта 03182Р для комплексных океанографических исследований и заточенных под работу РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:13
2023-07-11T03:13
2023-07-11T03:13
наука
арктика
ренат мистахов
зеленодольское проектно-конструкторское бюро
общество
наука
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет строительство четырех кораблей проекта 03182Р для комплексных океанографических исследований и заточенных под работу в Арктике, сообщил РИА Новости гендиректор компании Ренат Мистахов. "В июле 2022 года подписан государственный контракт на строительство четырех единиц кораблей для комплексных океанографических исследований. Все они запущены в строительство на Зеленодольском заводе А. М. Горького. Ведется сборка секций заказа в стапельно-достроечном цеху Зеленодольского завода, проводится договорная работа", - сказал Мистахов. По его словам, на данный момент разработана и передана на завод-строитель рабоче-конструкторская документация (РКД) по корпусу, идет процесс моделирования судовых систем, разработка РКД по дельным вещам и изоляции. "Разработана часть документации по судовым устройствам, выполняются собственные схемы по электрооборудованию и автоматизации, создается база данных по изделиям навигации и радиосвязи", - добавил собеседник. Научно-исследовательские корабли с функционалом разведывательных кораблей проекта 03182Р строятся на основе проекта морского танкера 03182, разработанного в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро. Новые корабли предназначены для комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны. Корабли адаптированы для действий в Арктической зоне. Проект 03182Р обладает высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости, район плавания – неограниченный. Водоизмещение – не менее 4 тысяч тонн, длина – около 100 метров, ширина – около 16 метров, высота от основной плоскости с учетом надстройки – около 18,6 метра.
https://ria.ru/20230710/vmf-1883166642.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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арктика, ренат мистахов, зеленодольское проектно-конструкторское бюро, общество, наука
Наука, Арктика, Ренат Мистахов, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Общество, Наука
"Ак Барс" строит четыре исследовательских корабля для Арктики
Гендиректор: "Ак Барс" строит четыре разведывательно-исследовательских корабля для Арктики
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет строительство четырех кораблей проекта 03182Р для комплексных океанографических исследований и заточенных под работу в Арктике, сообщил РИА Новости гендиректор компании Ренат Мистахов.
«
"В июле 2022 года подписан государственный контракт на строительство четырех единиц кораблей для комплексных океанографических исследований. Все они запущены в строительство на Зеленодольском заводе А. М. Горького. Ведется сборка секций заказа в стапельно-достроечном цеху Зеленодольского завода, проводится договорная работа", - сказал Мистахов.
По его словам, на данный момент разработана и передана на завод-строитель рабоче-конструкторская документация (РКД) по корпусу, идет процесс моделирования судовых систем, разработка РКД по дельным вещам и изоляции.
"Разработана часть документации по судовым устройствам, выполняются собственные схемы по электрооборудованию и автоматизации, создается база данных по изделиям навигации и радиосвязи", - добавил собеседник.
Научно-исследовательские корабли с функционалом разведывательных кораблей проекта 03182Р строятся на основе проекта морского танкера 03182, разработанного в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро
. Новые корабли предназначены для комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны. Корабли адаптированы для действий в Арктической зоне.
Проект 03182Р обладает высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости, район плавания – неограниченный. Водоизмещение – не менее 4 тысяч тонн, длина – около 100 метров, ширина – около 16 метров, высота от основной плоскости с учетом надстройки – около 18,6 метра.
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