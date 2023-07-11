https://ria.ru/20230711/kontakt-1883417810.html

Посол России заявил о прерванном контакте между Россией и НАТО

Посол России заявил о прерванном контакте между Россией и НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Посол России заявил о прерванном контакте между Россией и НАТО

Контакты между НАТО и Россией в настоящее время не осуществляются, однако канал связи на случай необходимости остается открытым, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T04:10

2023-07-11T04:10

2023-07-11T04:10

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Контакты между НАТО и Россией в настоящее время не осуществляются, однако канал связи на случай необходимости остается открытым, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин. Российский дипломат, отвечающий в настоящее время за контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, комментировал предстоящий 11-12 июля саммит НАТО в Вильнюсе. "Есть понимание, что этот канал (через посольство РФ в Бельгии – ред.) для таких контактов остается открытым в случае необходимости, однако в последнее время в практическом плане такие контакты не осуществляются", - сообщил он. Что касается Совета Россия-НАТО (последнее заседание в таком формате состоялось в январе 2022 года) то, по словам Токовинина, по факту он не существует, хотя "формальные решения" на этот счет не принимались. "Нужды в этом нет, поскольку в нынешней ситуации фактически отсутствия контактов между Россией и НАТО это всем очевидно", - сказал российский дипломат. В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание в формате Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20230711/ssha-1883415828.html

https://ria.ru/20230711/ssha-1883414463.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883415566.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883411587.html

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россия, сша, александр токовинин, нато, обсе, в мире