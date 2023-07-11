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Запад пытается нанести урон России руками Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2023
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22:40 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/konflikt-1883632158.html
Запад пытается нанести урон России руками Украины, заявил Лавров
Запад пытается нанести урон России руками Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2023
Запад пытается нанести урон России руками Украины, заявил Лавров
Вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока западные страны не откажутся от навязчивой идеи своего доминирования и нанесения... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:40
2023-07-11T22:40
в мире
россия
украина
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
сергей лавров
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока западные страны не откажутся от навязчивой идеи своего доминирования и нанесения России стратегического поражения руками киевских марионеток, признаков изменения такой позиции сейчас нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Оно (вооруженное противостояние на Украине – ред.) будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. Пока нет признаков изменения такой позиции, и мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать (Владимира – ред.) Зеленского продолжать боевые действия", - сказал министр в интервью индонезийской газете "Компас".
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в мире, россия, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Сергей Лавров
Запад пытается нанести урон России руками Украины, заявил Лавров

Лавров: конфликт продолжается из-за идеи Запада нанести урон России руками Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока западные страны не откажутся от навязчивой идеи своего доминирования и нанесения России стратегического поражения руками киевских марионеток, признаков изменения такой позиции сейчас нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Оно (вооруженное противостояние на Украине – ред.) будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. Пока нет признаков изменения такой позиции, и мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать (Владимира – ред.) Зеленского продолжать боевые действия", - сказал министр в интервью индонезийской газете "Компас".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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6 июля, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Сергей Лавров
 
 
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