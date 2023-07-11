https://ria.ru/20230711/konflikt-1883632158.html

Запад пытается нанести урон России руками Украины, заявил Лавров

Запад пытается нанести урон России руками Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2023

Запад пытается нанести урон России руками Украины, заявил Лавров

Вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока западные страны не откажутся от навязчивой идеи своего доминирования и нанесения... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:40

2023-07-11T22:40

2023-07-11T22:40

в мире

россия

украина

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

сергей лавров

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока западные страны не откажутся от навязчивой идеи своего доминирования и нанесения России стратегического поражения руками киевских марионеток, признаков изменения такой позиции сейчас нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Оно (вооруженное противостояние на Украине – ред.) будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. Пока нет признаков изменения такой позиции, и мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать (Владимира – ред.) Зеленского продолжать боевые действия", - сказал министр в интервью индонезийской газете "Компас".

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров