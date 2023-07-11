Рейтинг@Mail.ru
"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/konets-1883419803.html
"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет
"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет - РИА Новости, 11.07.2023
"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет
Ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:40
2023-07-11T05:40
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
нато
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.&quot;Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. &lt;...&gt; Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец&quot;, — высказался Макгрегор.Он также отметил, что из-за украинского конфликта, а также из-за раскола внутри НАТО многие западные страны находятся в отчаянии. Для Украины, по мнению полковника, нет никакого другого выхода, кроме как "провести переговоры и получить, что возможно", так как Киев не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России.Ранее Макгрегор рассказал, что в ВСУ фиксируют большое количество случаев дезертирства, а граждане Украины толпами бегут из страны. По его словам, среди украинцев усиливается недовольство политикой Зеленского.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нато, пентагон
В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пентагон
"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украине уже ничто не сможет помочь

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.
«

"Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. <...> Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец", — высказался Макгрегор.

Он также отметил, что из-за украинского конфликта, а также из-за раскола внутри НАТО многие западные страны находятся в отчаянии. Для Украины, по мнению полковника, нет никакого другого выхода, кроме как "провести переговоры и получить, что возможно", так как Киев не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России.
Ранее Макгрегор рассказал, что в ВСУ фиксируют большое количество случаев дезертирства, а граждане Украины толпами бегут из страны. По его словам, среди украинцев усиливается недовольство политикой Зеленского.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Игра окончена. В США увидели серьезные перемены на Украине
Вчера, 15:30
 
В миреУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала