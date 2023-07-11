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"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет
"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет - РИА Новости, 11.07.2023
"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет
Ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:40
2023-07-11T05:40
2023-07-11T05:40
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom."Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. <...> Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец", — высказался Макгрегор.Он также отметил, что из-за украинского конфликта, а также из-за раскола внутри НАТО многие западные страны находятся в отчаянии. Для Украины, по мнению полковника, нет никакого другого выхода, кроме как "провести переговоры и получить, что возможно", так как Киев не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России.Ранее Макгрегор рассказал, что в ВСУ фиксируют большое количество случаев дезертирства, а граждане Украины толпами бегут из страны. По его словам, среди украинцев усиливается недовольство политикой Зеленского.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пентагон
"Это конец": экс-советник Пентагона предупредил, что Киеву ничто не поможет
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украине уже ничто не сможет помочь