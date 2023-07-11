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Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями в случае вторжения в КНДР - РИА Новости, 11.07.2023
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03:35 11.07.2023 (обновлено: 07:57 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/kndr-1883416801.html
Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями в случае вторжения в КНДР
Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями в случае вторжения в КНДР - РИА Новости, 11.07.2023
Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями в случае вторжения в КНДР
Попытка очередного нарушения воздушного пространства КНДР самолетами США может стать для них "очень опасным полетом", предупредила замглавы отдела ЦК Трудовой... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:35
2023-07-11T07:57
в мире
сша
южная корея
ким чен ын
ким е чжон
вооруженные силы сша
корейская народная армия
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 11 июл — РИА Новости. Попытка очередного нарушения воздушного пространства КНДР самолетами США может стать для них "очень опасным полетом", предупредила замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Ее слова передает ЦТАК,&quot;Я уже выносила предупреждение об ответном действии нашей армии по соответствующему поручению. В случае повторных незаконных нарушений для американских вооруженных сил это станет очень опасным полетом&quot;, — подчеркнула она.Ким Ё Чжон вновь повторила свое утверждение от понедельника о том, что самолет-разведчик ВС США 10 июля неоднократно нарушал воздушное пространство над экономической зоной КНДР.Она также подвергла резкой критике позицию Южной Кореи, которая, в свою очередь, опровергала этот факт. Политик также уточнила, что проблема упомянутых воздушных зон —это вопрос исключительно между Корейской народной армией и вооруженными силами США.
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сша
южная корея
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в мире, сша, южная корея, ким чен ын, ким е чжон, вооруженные силы сша, корейская народная армия, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Вооруженные силы США, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея)
Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями в случае вторжения в КНДР

Сестра Ким Чен Ына: вторжение в КНДР может стать "опасным полетом" для самолетов США

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июл — РИА Новости. Попытка очередного нарушения воздушного пространства КНДР самолетами США может стать для них "очень опасным полетом", предупредила замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Ее слова передает ЦТАК,
«

"Я уже выносила предупреждение об ответном действии нашей армии по соответствующему поручению. В случае повторных незаконных нарушений для американских вооруженных сил это станет очень опасным полетом", — подчеркнула она.

Ким Ё Чжон вновь повторила свое утверждение от понедельника о том, что самолет-разведчик ВС США 10 июля неоднократно нарушал воздушное пространство над экономической зоной КНДР.
Она также подвергла резкой критике позицию Южной Кореи, которая, в свою очередь, опровергала этот факт.
Политик также уточнила, что проблема упомянутых воздушных зон —это вопрос исключительно между Корейской народной армией и вооруженными силами США.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
КНДР подвергла критике план США отправить атомную подлодку к полуострову
Вчера, 03:46
 
В миреСШАЮжная КореяКим Чен ЫнКим Е ЧжонВооруженные силы СШАКорейская народная армияКНДР (Северная Корея)
 
 
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