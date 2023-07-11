https://ria.ru/20230711/kndr-1883416801.html

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями в случае вторжения в КНДР

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями в случае вторжения в КНДР - РИА Новости, 11.07.2023

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями в случае вторжения в КНДР

Попытка очередного нарушения воздушного пространства КНДР самолетами США может стать для них "очень опасным полетом", предупредила замглавы отдела ЦК Трудовой... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T03:35

2023-07-11T03:35

2023-07-11T07:57

в мире

сша

южная корея

ким чен ын

ким е чжон

вооруженные силы сша

корейская народная армия

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 11 июл — РИА Новости. Попытка очередного нарушения воздушного пространства КНДР самолетами США может стать для них "очень опасным полетом", предупредила замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Ее слова передает ЦТАК,"Я уже выносила предупреждение об ответном действии нашей армии по соответствующему поручению. В случае повторных незаконных нарушений для американских вооруженных сил это станет очень опасным полетом", — подчеркнула она.Ким Ё Чжон вновь повторила свое утверждение от понедельника о том, что самолет-разведчик ВС США 10 июля неоднократно нарушал воздушное пространство над экономической зоной КНДР.Она также подвергла резкой критике позицию Южной Кореи, которая, в свою очередь, опровергала этот факт. Политик также уточнила, что проблема упомянутых воздушных зон —это вопрос исключительно между Корейской народной армией и вооруженными силами США.

https://ria.ru/20230710/kndr-1883166988.html

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, сша, южная корея, ким чен ын, ким е чжон, вооруженные силы сша, корейская народная армия, кндр (северная корея)