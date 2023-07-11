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Страны НАТО назвали политику Китая вызовом интересам альянса - РИА Новости, 11.07.2023
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18:59 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kitay-1883605301.html
Страны НАТО назвали политику Китая вызовом интересам альянса
Страны НАТО назвали политику Китая вызовом интересам альянса - РИА Новости, 11.07.2023
Страны НАТО назвали политику Китая вызовом интересам альянса
НАТО считает, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР, говорится в РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:59
2023-07-11T18:59
в мире
китай
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО считает, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР, говорится в коммюнике саммита в Вильнюсе. "Заявленные амбиции и политика принуждения Китайской Народной Республики бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной транспарентности, с целью защиты интересов безопасности Североатлантического союза", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230711/kitay-1883592599.html
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в мире, китай, нато, вильнюс
В мире, Китай, НАТО, Вильнюс
Страны НАТО назвали политику Китая вызовом интересам альянса

Страны НАТО в коммюнике назвали политику Китая вызовом безопасности и ценностям альянса

© AP Photo / Kevin LamarqueСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Kevin Lamarque
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО считает, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР, говорится в коммюнике саммита в Вильнюсе.
"Заявленные амбиции и политика принуждения Китайской Народной Республики бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной транспарентности, с целью защиты интересов безопасности Североатлантического союза", - указывается в документе.
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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