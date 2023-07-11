https://ria.ru/20230711/kitay-1883605301.html

Страны НАТО назвали политику Китая вызовом интересам альянса

Страны НАТО назвали политику Китая вызовом интересам альянса - РИА Новости, 11.07.2023

Страны НАТО назвали политику Китая вызовом интересам альянса

НАТО считает, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР, говорится в РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:59

2023-07-11T18:59

2023-07-11T18:59

в мире

китай

нато

вильнюс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537635_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_4833a2e10e7bcbe7fb3c2dfdde98c915.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО считает, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР, говорится в коммюнике саммита в Вильнюсе. "Заявленные амбиции и политика принуждения Китайской Народной Республики бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной транспарентности, с целью защиты интересов безопасности Североатлантического союза", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230711/kitay-1883592599.html

китай

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, нато, вильнюс