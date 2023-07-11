https://ria.ru/20230711/kirkorov-1883229125.html
Бедрос Киркоров объяснил, почему развелся с женой
Бедрос Киркоров объяснил, почему развелся с женой - РИА Новости, 11.07.2023
Бедрос Киркоров объяснил, почему развелся с женой
Эстрадный певец Бедрос Киркоров объяснил в эфире шоу "Секрет на миллион", что развелся с Людмилой Смирновой из-за брачного контракта. Документ, по словам... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T02:18
2023-07-11T02:18
2023-07-11T02:18
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Эстрадный певец Бедрос Киркоров объяснил в эфире шоу "Секрет на миллион", что развелся с Людмилой Смирновой из-за брачного контракта. Документ, по словам 91-летнего артиста, супруга заключила без его ведома."Мы расстались лет 12 назад. Как появились внуки, у меня осталась любовь только к ним. Она не захотела ехать в Москву. У нее племянница судья в Новгороде. Она посоветовала оформить брачный контракт. Все имущество теперь переписано на нее, хотя все деньги давал Филипп. Я реагировать не стал. Я сказал, что бог все распределит", – поделился Киркоров-старший. По словам музыканта, он стал инициатором развода. Расставание обоим супругам далось нелегко, во многом из-за плохого самочувствия."Я предложил развестись. Я машину возьму, все остальное оставлю ей. Она начала плакать, сказала, что болеет. У нее онкология груди. Она лечится в раковом центре уже пять лет. У меня тоже сложная ситуация – мне сделали неудачный укол, задели нерв. Я уже не могу ходить так много. У меня собирается вода в легких. Я каждые десять месяцев хожу на осмотр", – заключил исполнитель.В апреле Филипп Киркоров сообщил о намерении его отца развестись со Смирновой после 26 лет брака. Тогда СМИ написала, что причиной расставания стала помощница Киркорова-старшего, 43-летняя Олеся. Сам музыкант опроверг эти слухи и заявил, что она ни на что не претендует.
https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866574607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Шоубиз, Бедрос Киркоров, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Москва, развод, слухи, Знаменитости
Бедрос Киркоров объяснил, почему развелся с женой
Бедрос Киркоров рассказал, что решил развестись с женой из-за брачного контракта