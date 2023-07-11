https://ria.ru/20230711/kirkorov-1883229125.html

Бедрос Киркоров объяснил, почему развелся с женой

Бедрос Киркоров объяснил, почему развелся с женой - РИА Новости, 11.07.2023

Бедрос Киркоров объяснил, почему развелся с женой

Эстрадный певец Бедрос Киркоров объяснил в эфире шоу "Секрет на миллион", что развелся с Людмилой Смирновой из-за брачного контракта. Документ, по словам... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T02:18

2023-07-11T02:18

2023-07-11T02:18

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Эстрадный певец Бедрос Киркоров объяснил в эфире шоу "Секрет на миллион", что развелся с Людмилой Смирновой из-за брачного контракта. Документ, по словам 91-летнего артиста, супруга заключила без его ведома."Мы расстались лет 12 назад. Как появились внуки, у меня осталась любовь только к ним. Она не захотела ехать в Москву. У нее племянница судья в Новгороде. Она посоветовала оформить брачный контракт. Все имущество теперь переписано на нее, хотя все деньги давал Филипп. Я реагировать не стал. Я сказал, что бог все распределит", – поделился Киркоров-старший. По словам музыканта, он стал инициатором развода. Расставание обоим супругам далось нелегко, во многом из-за плохого самочувствия."Я предложил развестись. Я машину возьму, все остальное оставлю ей. Она начала плакать, сказала, что болеет. У нее онкология груди. Она лечится в раковом центре уже пять лет. У меня тоже сложная ситуация – мне сделали неудачный укол, задели нерв. Я уже не могу ходить так много. У меня собирается вода в легких. Я каждые десять месяцев хожу на осмотр", – заключил исполнитель.В апреле Филипп Киркоров сообщил о намерении его отца развестись со Смирновой после 26 лет брака. Тогда СМИ написала, что причиной расставания стала помощница Киркорова-старшего, 43-летняя Олеся. Сам музыкант опроверг эти слухи и заявил, что она ни на что не претендует.

https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866574607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бедрос киркоров, новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, москва, развод, слухи, знаменитости