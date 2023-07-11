https://ria.ru/20230711/karta-1883418391.html

В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"

В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской" - РИА Новости, 11.07.2023

В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"

Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T04:41

2023-07-11T04:41

2023-07-11T04:41

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с "Пушкинской". "Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову", - сообщил Чернышов РИА Новости. По его словам, данной суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе. "К сожалению, ещё со времен Советского Союза она (роль отцов - ред.) принижена. Существует стереотип – воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется "материнский капитал". Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает", - отметил он. При введении данной инициативы, "мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть", уделить время себе, перезагрузиться при том, что "счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи", добавил политик.

https://ria.ru/20230626/karta-1880566707.html

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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф