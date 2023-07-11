https://ria.ru/20230711/karta-1883418391.html
В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"
В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской" - РИА Новости, 11.07.2023
В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"
Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T04:41
2023-07-11T04:41
2023-07-11T04:41
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с "Пушкинской". "Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову", - сообщил Чернышов РИА Новости. По его словам, данной суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе. "К сожалению, ещё со времен Советского Союза она (роль отцов - ред.) принижена. Существует стереотип – воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется "материнский капитал". Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает", - отметил он. При введении данной инициативы, "мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть", уделить время себе, перезагрузиться при том, что "счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи", добавил политик.
https://ria.ru/20230626/karta-1880566707.html
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с "Пушкинской".
«
"Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову", - сообщил Чернышов РИА Новости.
По его словам, данной суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе.
"К сожалению, ещё со времен Советского Союза она (роль отцов - ред.) принижена. Существует стереотип – воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется "материнский капитал". Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает", - отметил он.
При введении данной инициативы, "мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть", уделить время себе, перезагрузиться при том, что "счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи", добавил политик.
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