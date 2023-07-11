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В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской" - РИА Новости, 11.07.2023
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04:41 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/karta-1883418391.html
В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"
В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской" - РИА Новости, 11.07.2023
В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"
Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T04:41
2023-07-11T04:41
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с "Пушкинской". "Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову", - сообщил Чернышов РИА Новости. По его словам, данной суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе. "К сожалению, ещё со времен Советского Союза она (роль отцов - ред.) принижена. Существует стереотип – воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется "материнский капитал". Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает", - отметил он. При введении данной инициативы, "мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть", уделить время себе, перезагрузиться при том, что "счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи", добавил политик.
https://ria.ru/20230626/karta-1880566707.html
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с "Пушкинской".
«
"Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову", - сообщил Чернышов РИА Новости.
По его словам, данной суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе.
"К сожалению, ещё со времен Советского Союза она (роль отцов - ред.) принижена. Существует стереотип – воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется "материнский капитал". Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает", - отметил он.
При введении данной инициативы, "мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть", уделить время себе, перезагрузиться при том, что "счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи", добавил политик.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
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