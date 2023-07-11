https://ria.ru/20230711/kapsula-1883506780.html
Анастасия Ракова рассказала о программе МУФ в Гостином дворе
Анастасия Ракова рассказала о программе МУФ в Гостином дворе - РИА Новости, 11.07.2023
Анастасия Ракова рассказала о программе МУФ в Гостином дворе
На площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе представят капсулу профессий, офис управления карьерой, музей вредных привычек и симулятор... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:22
2023-07-11T13:22
2023-07-11T13:45
анастасия ракова
москва
общество
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе представят капсулу профессий, офис управления карьерой, музей вредных привычек и симулятор старости, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Как преобразилась социальная сфера и какие изменения помогут сделать ее еще более заботящейся о каждом жителе, мы расскажем на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе. С 1 августа по 10 сентября он станет презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании, социальной защите и других отраслях социальной сферы", - приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что на интерактивной выставке посетители узнают о тенденциях в сфере заботы о здоровье, посетят капсулу профессий, офис управления карьерой и узнают о метанавыках человека будущего. "На одной из площадок с помощью симулятора старости можно будет понять, с какими трудностями сталкиваются люди в преклонном возрасте и как помочь им сохранить достойное качество жизни и социальную активность. Посетители смогут заглянуть в музей вредных привычек, а также их ждут десятки лекций", - говорится в материале. Помимо этого, на площадке ожидается три крупных форума: 2 и 3 августа пройдёт конгресс Urban Health, с 17 по 18 августа запланирован Всероссийский форум среднего профессионального образования, а с 5 по 8 сентября V форум социальных инноваций регионов.
https://ria.ru/20221226/rakova-1841283641.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, общество, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
Анастасия Ракова , Москва, Общество, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе представят капсулу профессий, офис управления карьерой, музей вредных привычек и симулятор старости, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Как преобразилась социальная сфера и какие изменения помогут сделать ее еще более заботящейся о каждом жителе, мы расскажем на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе
. С 1 августа по 10 сентября он станет презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании, социальной защите и других отраслях социальной сферы", - приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на интерактивной выставке посетители узнают о тенденциях в сфере заботы о здоровье, посетят капсулу профессий, офис управления карьерой и узнают о метанавыках человека будущего.
«
"На одной из площадок с помощью симулятора старости можно будет понять, с какими трудностями сталкиваются люди в преклонном возрасте и как помочь им сохранить достойное качество жизни и социальную активность. Посетители смогут заглянуть в музей вредных привычек, а также их ждут десятки лекций", - говорится в материале.
Помимо этого, на площадке ожидается три крупных форума: 2 и 3 августа пройдёт конгресс Urban Health, с 17 по 18 августа запланирован Всероссийский форум среднего профессионального образования, а с 5 по 8 сентября V форум социальных инноваций регионов.
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