https://ria.ru/20230711/kapsula-1883506780.html

Анастасия Ракова рассказала о программе МУФ в Гостином дворе

Анастасия Ракова рассказала о программе МУФ в Гостином дворе - РИА Новости, 11.07.2023

Анастасия Ракова рассказала о программе МУФ в Гостином дворе

На площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе представят капсулу профессий, офис управления карьерой, музей вредных привычек и симулятор... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:22

2023-07-11T13:22

2023-07-11T13:45

анастасия ракова

москва

общество

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе представят капсулу профессий, офис управления карьерой, музей вредных привычек и симулятор старости, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Как преобразилась социальная сфера и какие изменения помогут сделать ее еще более заботящейся о каждом жителе, мы расскажем на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе. С 1 августа по 10 сентября он станет презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании, социальной защите и других отраслях социальной сферы", - приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что на интерактивной выставке посетители узнают о тенденциях в сфере заботы о здоровье, посетят капсулу профессий, офис управления карьерой и узнают о метанавыках человека будущего. "На одной из площадок с помощью симулятора старости можно будет понять, с какими трудностями сталкиваются люди в преклонном возрасте и как помочь им сохранить достойное качество жизни и социальную активность. Посетители смогут заглянуть в музей вредных привычек, а также их ждут десятки лекций", - говорится в материале. Помимо этого, на площадке ожидается три крупных форума: 2 и 3 августа пройдёт конгресс Urban Health, с 17 по 18 августа запланирован Всероссийский форум среднего профессионального образования, а с 5 по 8 сентября V форум социальных инноваций регионов.

https://ria.ru/20221226/rakova-1841283641.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия ракова , москва, общество, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)