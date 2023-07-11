https://ria.ru/20230711/irak-1883532284.html

Премьер Ирака принял приглашение посетить Россию

Премьер Ирака принял приглашение посетить Россию - РИА Новости, 11.07.2023

Премьер Ирака принял приглашение посетить Россию

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Россию, остается только определить дату визита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:13

2023-07-11T15:13

2023-07-11T15:16

в мире

ирак

россия

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БАГДАД, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Россию, остается только определить дату визита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев. В начале июля пресс-служба иракского правительства сообщила, что ас-Судани обсудил на встрече с Кутрашевым возможные сроки своего визита в Россию. "Приглашение премьер-министру Ирака посетить Москву было отправлено некоторое время назад, и оно было принято. Остается только определить дату. Мы попросили дружественную иракскую сторону определить подходящие сроки для премьера, и после этого российская сторона выберет подходящую дату", - сказал Кутрашев. Российский посол подчеркнул, что визит иракского премьера имеет не только протокольные аспекты, но и большие политические. "Это возможность обсудить на высшем уровне те вопросы, которые нас интересуют. Это, конечно, двусторонние экономические вопросы, вместе с которыми идут политические темы и ситуация в мире и регионе. Есть много вопросов, которые нас объединяют", - добавил Кутрашев.

https://ria.ru/20230405/irak-1863238752.html

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Кирилл Волков

в мире, ирак, россия