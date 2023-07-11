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Премьер Ирака принял приглашение посетить Россию - РИА Новости, 11.07.2023
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15:13 11.07.2023 (обновлено: 15:16 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/irak-1883532284.html
Премьер Ирака принял приглашение посетить Россию
Премьер Ирака принял приглашение посетить Россию - РИА Новости, 11.07.2023
Премьер Ирака принял приглашение посетить Россию
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Россию, остается только определить дату визита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:13
2023-07-11T15:16
в мире
ирак
россия
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БАГДАД, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Россию, остается только определить дату визита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев. В начале июля пресс-служба иракского правительства сообщила, что ас-Судани обсудил на встрече с Кутрашевым возможные сроки своего визита в Россию. "Приглашение премьер-министру Ирака посетить Москву было отправлено некоторое время назад, и оно было принято. Остается только определить дату. Мы попросили дружественную иракскую сторону определить подходящие сроки для премьера, и после этого российская сторона выберет подходящую дату", - сказал Кутрашев. Российский посол подчеркнул, что визит иракского премьера имеет не только протокольные аспекты, но и большие политические. "Это возможность обсудить на высшем уровне те вопросы, которые нас интересуют. Это, конечно, двусторонние экономические вопросы, вместе с которыми идут политические темы и ситуация в мире и регионе. Есть много вопросов, которые нас объединяют", - добавил Кутрашев.
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в мире, ирак, россия
В мире, Ирак, Россия
Премьер Ирака принял приглашение посетить Россию

Посол Кутрашев: премьер Ирака ас-Судани согласился посетить Россию, вопрос только в дате

© AP Photo / Jerome DelayПремьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Россию, остается только определить дату визита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев.
В начале июля пресс-служба иракского правительства сообщила, что ас-Судани обсудил на встрече с Кутрашевым возможные сроки своего визита в Россию.
"Приглашение премьер-министру Ирака посетить Москву было отправлено некоторое время назад, и оно было принято. Остается только определить дату. Мы попросили дружественную иракскую сторону определить подходящие сроки для премьера, и после этого российская сторона выберет подходящую дату", - сказал Кутрашев.
Российский посол подчеркнул, что визит иракского премьера имеет не только протокольные аспекты, но и большие политические. "Это возможность обсудить на высшем уровне те вопросы, которые нас интересуют. Это, конечно, двусторонние экономические вопросы, вместе с которыми идут политические темы и ситуация в мире и регионе. Есть много вопросов, которые нас объединяют", - добавил Кутрашев.
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