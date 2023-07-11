https://ria.ru/20230711/indiya-1883457724.html

США проиграли России в битве за важнейшего партнера, пишут СМИ

США проиграли России в битве за важнейшего партнера, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023

США проиграли России в битве за важнейшего партнера, пишут СМИ

Несмотря на готовность к сотрудничеству с США, Индия продолжает работать с Россией как одним из главных поставщиков вооружений, пишет Reuters. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:21

2023-07-11T11:21

2023-07-11T11:53

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сша

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нарендра моди

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Несмотря на готовность к сотрудничеству с США, Индия продолжает работать с Россией как одним из главных поставщиков вооружений, пишет Reuters."За последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых почти 39 пришлось на Россию", — говорится в статье.Издание приводит слова американского посла в Индии Эрика Гарсетти, который заявил, что Вашингтон расширил для Нью-Дели доступ к военным технологиям, отдав ему приоритет в обход некоторых союзников. Однако индийский эксперт по безопасности из Стэнфордского университета Арзан Тарапоре подчеркивает, что договоренности, заключенные во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США, не означают отхода Индии от России."Большой разворот от России займет несколько десятилетий", — полагает Тарапоре.Индия также состоит в альянсе QUAD (США, Япония и Австралия), что углубляет ее связи с Западом, но не заменяет отношений с Россией. Из-за этого, считает аналитик Rand Corporation Дерек Гроссман, США всегда будут осторожны в выборе военной техники и технологий, которые предоставят Индии.И хотя Нью-Дели настроен на сотрудничество с Вашингтоном, он не откажется от крепкого партнерства с Россией, заключает Reuters.

https://ria.ru/20230707/indiya-1882709196.html

https://ria.ru/20230623/sotrudnichestvo-1880095408.html

индия

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индия, сша, россия, нарендра моди, в мире