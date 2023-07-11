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США проиграли России в битве за важнейшего партнера, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
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11:21 11.07.2023 (обновлено: 11:53 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/indiya-1883457724.html
США проиграли России в битве за важнейшего партнера, пишут СМИ
США проиграли России в битве за важнейшего партнера, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
США проиграли России в битве за важнейшего партнера, пишут СМИ
Несмотря на готовность к сотрудничеству с США, Индия продолжает работать с Россией как одним из главных поставщиков вооружений, пишет Reuters. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:21
2023-07-11T11:53
индия
сша
россия
нарендра моди
в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Несмотря на готовность к сотрудничеству с США, Индия продолжает работать с Россией как одним из главных поставщиков вооружений, пишет Reuters."За последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых почти 39 пришлось на Россию", — говорится в статье.Издание приводит слова американского посла в Индии Эрика Гарсетти, который заявил, что Вашингтон расширил для Нью-Дели доступ к военным технологиям, отдав ему приоритет в обход некоторых союзников. Однако индийский эксперт по безопасности из Стэнфордского университета Арзан Тарапоре подчеркивает, что договоренности, заключенные во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США, не означают отхода Индии от России."Большой разворот от России займет несколько десятилетий", — полагает Тарапоре.Индия также состоит в альянсе QUAD (США, Япония и Австралия), что углубляет ее связи с Западом, но не заменяет отношений с Россией. Из-за этого, считает аналитик Rand Corporation Дерек Гроссман, США всегда будут осторожны в выборе военной техники и технологий, которые предоставят Индии.И хотя Нью-Дели настроен на сотрудничество с Вашингтоном, он не откажется от крепкого партнерства с Россией, заключает Reuters.
https://ria.ru/20230707/indiya-1882709196.html
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индия, сша, россия, нарендра моди, в мире
Индия, США, Россия, Нарендра Моди, В мире
США проиграли России в битве за важнейшего партнера, пишут СМИ

Reuters: США не могут заменить Россию как одного из главных поставщиков вооружений Индии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Несмотря на готовность к сотрудничеству с США, Индия продолжает работать с Россией как одним из главных поставщиков вооружений, пишет Reuters.
"За последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых почти 39 пришлось на Россию", — говорится в статье.
Издание приводит слова американского посла в Индии Эрика Гарсетти, который заявил, что Вашингтон расширил для Нью-Дели доступ к военным технологиям, отдав ему приоритет в обход некоторых союзников. Однако индийский эксперт по безопасности из Стэнфордского университета Арзан Тарапоре подчеркивает, что договоренности, заключенные во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США, не означают отхода Индии от России.
"Большой разворот от России займет несколько десятилетий", — полагает Тарапоре.
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Индия также состоит в альянсе QUAD (США, Япония и Австралия), что углубляет ее связи с Западом, но не заменяет отношений с Россией. Из-за этого, считает аналитик Rand Corporation Дерек Гроссман, США всегда будут осторожны в выборе военной техники и технологий, которые предоставят Индии.
И хотя Нью-Дели настроен на сотрудничество с Вашингтоном, он не откажется от крепкого партнерства с Россией, заключает Reuters.
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