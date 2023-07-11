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РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению - РИА Новости, 11.07.2023
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12:51 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/importozameschenie-1883496919.html
РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению
РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению - РИА Новости, 11.07.2023
РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и "Белаз" (управляющая компания холдинга "Белаз-Холдинг") укрепят сотрудничество в целях импортозамещения и... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:51
2023-07-11T12:51
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
вероника никишина
экономика
иннопром
белорусский автомобильный завод
импортозамещение
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и "Белаз" (управляющая компания холдинга "Белаз-Холдинг") укрепят сотрудничество в целях импортозамещения и расширения экспортной деятельности, соответствующее соглашение на полях "Иннопрома" подписали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и гендиректор "Белаз" Сергей Никифорович. "Сотрудничество РЭЦ и "Белаз" откроет новые перспективы для международного сотрудничества, в том числе позволит российскому бизнесу расширить свое присутствие на рынке Белоруссии. Группа РЭЦ готова предоставить все необходимые инструменты и ресурсы для расширения сотрудничества российских и белорусских компаний, поддерживая их на всех этапах внешнеторговых операций", - сказала Никишина. "Благодаря содействию РЭЦ "Белаз" укрепит свой производственный и экспортный потенциал, привлечет новых поставщиков из России, увеличив тем самым импортозамещение. Особое внимание планируется уделить расширению возможностей использования потенциала МСП в промышленной кооперации и решению задач по импортозамещению крупного холдинга", - отметил Никифорович. Подписание соглашения состоялось в рамках делового форума "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" в присутствии заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, вероника никишина, экономика, иннопром, белорусский автомобильный завод, импортозамещение
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Вероника Никишина, Экономика, Иннопром, Белорусский автомобильный завод, Импортозамещение

РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Стенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и "Белаз" (управляющая компания холдинга "Белаз-Холдинг") укрепят сотрудничество в целях импортозамещения и расширения экспортной деятельности, соответствующее соглашение на полях "Иннопрома" подписали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и гендиректор "Белаз" Сергей Никифорович.
"Сотрудничество РЭЦ и "Белаз" откроет новые перспективы для международного сотрудничества, в том числе позволит российскому бизнесу расширить свое присутствие на рынке Белоруссии. Группа РЭЦ готова предоставить все необходимые инструменты и ресурсы для расширения сотрудничества российских и белорусских компаний, поддерживая их на всех этапах внешнеторговых операций", - сказала Никишина.
"Благодаря содействию РЭЦ "Белаз" укрепит свой производственный и экспортный потенциал, привлечет новых поставщиков из России, увеличив тем самым импортозамещение. Особое внимание планируется уделить расширению возможностей использования потенциала МСП в промышленной кооперации и решению задач по импортозамещению крупного холдинга", - отметил Никифорович.
Подписание соглашения состоялось в рамках делового форума "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" в присутствии заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика.
Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона
6 июля, 16:55
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияВероника НикишинаЭкономикаИннопромБелорусский автомобильный заводИмпортозамещение
 
 
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