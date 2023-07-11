https://ria.ru/20230711/importozameschenie-1883496919.html

РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению

РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению - РИА Новости, 11.07.2023

РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и "Белаз" (управляющая компания холдинга "Белаз-Холдинг") укрепят сотрудничество в целях импортозамещения и... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:51

2023-07-11T12:51

2023-07-11T12:51

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

вероника никишина

экономика

иннопром

белорусский автомобильный завод

импортозамещение

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и "Белаз" (управляющая компания холдинга "Белаз-Холдинг") укрепят сотрудничество в целях импортозамещения и расширения экспортной деятельности, соответствующее соглашение на полях "Иннопрома" подписали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и гендиректор "Белаз" Сергей Никифорович. "Сотрудничество РЭЦ и "Белаз" откроет новые перспективы для международного сотрудничества, в том числе позволит российскому бизнесу расширить свое присутствие на рынке Белоруссии. Группа РЭЦ готова предоставить все необходимые инструменты и ресурсы для расширения сотрудничества российских и белорусских компаний, поддерживая их на всех этапах внешнеторговых операций", - сказала Никишина. "Благодаря содействию РЭЦ "Белаз" укрепит свой производственный и экспортный потенциал, привлечет новых поставщиков из России, увеличив тем самым импортозамещение. Особое внимание планируется уделить расширению возможностей использования потенциала МСП в промышленной кооперации и решению задач по импортозамещению крупного холдинга", - отметил Никифорович. Подписание соглашения состоялось в рамках делового форума "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" в присутствии заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика.

https://ria.ru/20230706/podderzhka-1882630353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, вероника никишина, экономика, иннопром, белорусский автомобильный завод, импортозамещение