РЭЦ и "Белаз" расширят сотрудничество по импортозамещению
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и "Белаз" (управляющая компания холдинга "Белаз-Холдинг") укрепят сотрудничество в целях импортозамещения и расширения экспортной деятельности, соответствующее соглашение на полях "Иннопрома" подписали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и гендиректор "Белаз" Сергей Никифорович.
"Сотрудничество РЭЦ и "Белаз" откроет новые перспективы для международного сотрудничества, в том числе позволит российскому бизнесу расширить свое присутствие на рынке Белоруссии. Группа РЭЦ готова предоставить все необходимые инструменты и ресурсы для расширения сотрудничества российских и белорусских компаний, поддерживая их на всех этапах внешнеторговых операций", - сказала Никишина.
"Благодаря содействию РЭЦ "Белаз" укрепит свой производственный и экспортный потенциал, привлечет новых поставщиков из России, увеличив тем самым импортозамещение. Особое внимание планируется уделить расширению возможностей использования потенциала МСП в промышленной кооперации и решению задач по импортозамещению крупного холдинга", - отметил Никифорович.
Подписание соглашения состоялось в рамках делового форума "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" в присутствии заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика.