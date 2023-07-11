https://ria.ru/20230711/gruppa-1883436057.html
В Пермском крае пропали более 20 туристов, включая 11 детей
В Пермском крае пропали более 20 туристов, включая 11 детей - РИА Новости, 11.07.2023
В Пермском крае пропали более 20 туристов, включая 11 детей
Группа из 22 туристов, половина из которых дети, пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:53
2023-07-11T09:53
2023-07-11T12:43
туризм
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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МОСКВА/УФА, 11 июл — РИА Новости. Группа из 22 туристов, половина из которых дети, пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Поступила информация о невыходе с маршрута незарегистрированной туристической группы в составе 22 человек, в том числе 11 детей", — сказал собеседник агентства.Группа начала сплав неделю назад, 4 июля, из поселка Средняя Усьва. Протяженность маршрута — 175 километров. Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, туристов видели живыми и здоровыми возле села Безгодово, в тридцати километрах до конца маршрута. По словам собеседника агентства, на реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно.На связь члены группы до сих пор не выходили. В министерстве территориальной безопасности региона в свою очередь отметили, что путешественников в понедельник видел егерь в районе Грузинского моста. По данным ведомства, в их поиске задействованы 18 спасателей.Причиной исчезновения туристов мог стать низкий уровень воды в реке, сообщили РИА Новости в одной из компаний, занимающихся организацией экскурсий и сплавов в Пермском крае. Там пояснили, что по Усьве обычно сплавляются в мае, когда река полноводная. Собеседник агентства уточнил, что маршрут не сложный, туристы могли пропасть по разным причинам: от усталости, с учетом большого количества детей в группе, до разгильдяйства.
https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
В Пермском крае пропали более 20 туристов, включая 11 детей
В Прикамье ищут пропавших во время сплава по реке Усьва 11 взрослых туристов и 11 детей
МОСКВА/УФА, 11 июл — РИА Новости. Группа из 22 туристов, половина из которых дети, пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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"Поступила информация о невыходе с маршрута незарегистрированной туристической группы в составе 22 человек, в том числе 11 детей", — сказал собеседник агентства.
Группа начала сплав неделю назад, 4 июля, из поселка Средняя Усьва. Протяженность маршрута — 175 километров.
Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, туристов видели живыми и здоровыми возле села Безгодово, в тридцати километрах до конца маршрута. По словам собеседника агентства, на реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно.
На связь члены группы до сих пор не выходили. В министерстве территориальной безопасности региона в свою очередь отметили, что путешественников в понедельник видел егерь в районе Грузинского моста. По данным ведомства, в их поиске задействованы 18 спасателей.
Причиной исчезновения туристов мог стать низкий уровень воды в реке, сообщили РИА Новости в одной из компаний, занимающихся организацией экскурсий и сплавов в Пермском крае. Там пояснили, что по Усьве обычно сплавляются в мае, когда река полноводная. Собеседник агентства уточнил, что маршрут не сложный, туристы могли пропасть по разным причинам: от усталости, с учетом большого количества детей в группе, до разгильдяйства.
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