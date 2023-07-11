https://ria.ru/20230711/gazifikatsiya-1883418521.html

В Приамурье разрабатывают дорожную карту газификации Тынды

В Приамурье разрабатывают дорожную карту газификации Тынды - РИА Новости, 11.07.2023

В Приамурье разрабатывают дорожную карту газификации Тынды

Министерство ЖКХ Приамурья совместно с "Газпромом" разрабатывает проект "дорожной карты" по газоснабжению Тынды, на голубое топливо переведут четыре котельных и РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T04:50

2023-07-11T04:50

2023-07-11T04:50

амурская область

экономика

тында

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

газпром

жкх

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Министерство ЖКХ Приамурья совместно с "Газпромом" разрабатывает проект "дорожной карты" по газоснабжению Тынды, на голубое топливо переведут четыре котельных и частные дома города, сообщает правительство Амурской области. До 2027 года в Приамурье планируют построить газотранспортную инфраструктуру к городу Тында. Подготовку к переводу котельных и частных домов столицы БАМа на газ обсудили на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова. "Газификация региона идет по графику. На сегодняшний день работает газовая котельная в Циолковском, строительство еще двух завершается в Свободном. В перспективе до 2028 года в Свободном газифицируем еще 25 котельных. В Благовещенске первая котельная на газе строится, еще три возведут в рамках мастер-плана. В следующем году начнем строить распределительные газопроводы в Благовещенске и Чигирях. На очереди Тында. В настоящее время выбираем организацию, которая подготовит схему расположения объектов газоснабжения", - сказал Орлов. Как отметил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, в настоящее время минЖКХ региона совместно с коллегами из Газпрома прорабатывается проект "дорожной карты" по газоснабжению Тынды. В перспективе на голубое топливо будут переведено четыре котельных и частные дома города. Перечень потенциальных потребителей уже актуализирован.

https://ria.ru/20230705/blagoveschensk-1882278599.html

https://ria.ru/20230704/voda-1882047780.html

тында

благовещенск

амурская область

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экономика, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), газпром, жкх, алексей тарасов