https://ria.ru/20230711/gazifikatsiya-1883418521.html
В Приамурье разрабатывают дорожную карту газификации Тынды
В Приамурье разрабатывают дорожную карту газификации Тынды - РИА Новости, 11.07.2023
В Приамурье разрабатывают дорожную карту газификации Тынды
Министерство ЖКХ Приамурья совместно с "Газпромом" разрабатывает проект "дорожной карты" по газоснабжению Тынды, на голубое топливо переведут четыре котельных и РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T04:50
2023-07-11T04:50
2023-07-11T04:50
амурская область
экономика
тында
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
газпром
жкх
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Министерство ЖКХ Приамурья совместно с "Газпромом" разрабатывает проект "дорожной карты" по газоснабжению Тынды, на голубое топливо переведут четыре котельных и частные дома города, сообщает правительство Амурской области. До 2027 года в Приамурье планируют построить газотранспортную инфраструктуру к городу Тында. Подготовку к переводу котельных и частных домов столицы БАМа на газ обсудили на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова. "Газификация региона идет по графику. На сегодняшний день работает газовая котельная в Циолковском, строительство еще двух завершается в Свободном. В перспективе до 2028 года в Свободном газифицируем еще 25 котельных. В Благовещенске первая котельная на газе строится, еще три возведут в рамках мастер-плана. В следующем году начнем строить распределительные газопроводы в Благовещенске и Чигирях. На очереди Тында. В настоящее время выбираем организацию, которая подготовит схему расположения объектов газоснабжения", - сказал Орлов. Как отметил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, в настоящее время минЖКХ региона совместно с коллегами из Газпрома прорабатывается проект "дорожной карты" по газоснабжению Тынды. В перспективе на голубое топливо будут переведено четыре котельных и частные дома города. Перечень потенциальных потребителей уже актуализирован.
https://ria.ru/20230705/blagoveschensk-1882278599.html
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экономика, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), газпром, жкх, алексей тарасов
Амурская область, Экономика, Тында, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Газпром, ЖКХ, Алексей Тарасов
В Приамурье разрабатывают дорожную карту газификации Тынды
В Приамурье разрабатывают дорожную карту газификации Тынды до 2027 года