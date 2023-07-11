https://ria.ru/20230711/fsb-1883463564.html

ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ

ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023

ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ

В Пермском крае силовики задержали сотрудника банка, переводившего денежные средства украинской армии, говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:30

2023-07-11T11:30

2023-07-11T14:54

специальная военная операция на украине

происшествия

пермский край

фсб

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Пермском крае силовики задержали сотрудника банка, переводившего денежные средства украинской армии, говорится в сообщении пресс-службы ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России", — указали в ведомстве.Речь идет о сотруднике одного из российских коммерческих банков. Как выяснили в ФСБ, он совершил безналичный денежный перевод на счет украинской кредитно-финансовой организации. Деньги предназначались на покупку для ВСУ беспилотников, тепловизоров, других специальных технических средств и амуниции.Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

https://ria.ru/20230704/gosizmena-1882251354.html

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происшествия, пермский край, фсб, вооруженные силы украины, россия, украина