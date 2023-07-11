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ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
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11:30 11.07.2023 (обновлено: 14:54 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/fsb-1883463564.html
ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ
ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ
В Пермском крае силовики задержали сотрудника банка, переводившего денежные средства украинской армии, говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:30
2023-07-11T14:54
специальная военная операция на украине
происшествия
пермский край
фсб
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Пермском крае силовики задержали сотрудника банка, переводившего денежные средства украинской армии, говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.&quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России&quot;, — указали в ведомстве.Речь идет о сотруднике одного из российских коммерческих банков. Как выяснили в ФСБ, он совершил безналичный денежный перевод на счет украинской кредитно-финансовой организации. Деньги предназначались на покупку для ВСУ беспилотников, тепловизоров, других специальных технических средств и амуниции.Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
https://ria.ru/20230704/gosizmena-1882251354.html
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происшествия, пермский край, фсб, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пермский край, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ

ФСБ сообщила о задержании в Пермском крае сотрудника банка за финансирование ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Пермском крае силовики задержали сотрудника банка, переводившего денежные средства украинской армии, говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России", — указали в ведомстве.

Речь идет о сотруднике одного из российских коммерческих банков. Как выяснили в ФСБ, он совершил безналичный денежный перевод на счет украинской кредитно-финансовой организации. Деньги предназначались на покупку для ВСУ беспилотников, тепловизоров, других специальных технических средств и амуниции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПермский крайФСБВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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