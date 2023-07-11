https://ria.ru/20230711/f-16-1883610734.html

Резников подтвердил создание западной коалиции по обучению пилотов на F-16

Резников подтвердил создание западной коалиции по обучению пилотов на F-16 - РИА Новости, 11.07.2023

Резников подтвердил создание западной коалиции по обучению пилотов на F-16

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил о формировании коалиции стран, которые будут обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:19

2023-07-11T19:19

2023-07-11T19:19

специальная военная операция на украине

украина

дания

алексей резников

f-16

нидерланды

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил о формировании коалиции стран, которые будут обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. "Коалиция... была сформирована! Сегодня 11 стран-партнеров + Украина подписали меморандум", - написал Резников в Twitter. Он добавил, что коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине потенциала F-16. По мнению министра, другие типы истребителей тоже могут быть включены в программу. По его словам, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

https://ria.ru/20230623/protest-1880087400.html

украина

дания

нидерланды

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украина, дания, алексей резников, f-16, нидерланды