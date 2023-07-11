https://ria.ru/20230711/f-16-1883581386.html
Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе
Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе - РИА Новости, 11.07.2023
Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе
Коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:46
2023-07-11T17:46
2023-07-11T18:28
специальная военная операция на украине
нидерланды
f-16
украина
дания
россия
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, сообщает газета Financial Times."Коалиция из 11 западных стран начнет тренировать украинских пилотов на современных... истребителях F-16 в следующем месяце", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на глав МО Дании и Нидерландов.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/medvedev-1882875600.html
нидерланды
украина
дания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1211:104:3072:1499_1920x0_80_0_0_af407983f002589fa8c1a29157403e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, f-16, украина, дания, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, F-16, Украина, Дания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе
FT: коалиция из 11 западных стран начнет тренировать украинских пилотов на F-16 в августе