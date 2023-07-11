https://ria.ru/20230711/f-16-1883581386.html

Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе

Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе - РИА Новости, 11.07.2023

Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе

Коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:46

2023-07-11T17:46

2023-07-11T18:28

специальная военная операция на украине

нидерланды

f-16

украина

дания

россия

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, сообщает газета Financial Times."Коалиция из 11 западных стран начнет тренировать украинских пилотов на современных... истребителях F-16 в следующем месяце", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на глав МО Дании и Нидерландов.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/medvedev-1882875600.html

нидерланды

украина

дания

россия

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нидерланды, f-16, украина, дания, россия, сергей лавров, нато