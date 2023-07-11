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Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 11.07.2023 (обновлено: 18:28 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/f-16-1883581386.html
Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе
Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе - РИА Новости, 11.07.2023
Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе
Коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:46
2023-07-11T18:28
специальная военная операция на украине
нидерланды
f-16
украина
дания
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, сообщает газета Financial Times."Коалиция из 11 западных стран начнет тренировать украинских пилотов на современных... истребителях F-16 в следующем месяце", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на глав МО Дании и Нидерландов.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/medvedev-1882875600.html
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нидерланды, f-16, украина, дания, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, F-16, Украина, Дания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов на F-16 в августе

FT: коалиция из 11 западных стран начнет тренировать украинских пилотов на F-16 в августе

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, сообщает газета Financial Times.
"Коалиция из 11 западных стран начнет тренировать украинских пилотов на современных... истребителях F-16 в следующем месяце", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на глав МО Дании и Нидерландов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии
7 июля, 18:39
 
Специальная военная операция на УкраинеНидерландыF-16УкраинаДанияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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