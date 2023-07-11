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В Подмосковье снизилось количество аварий на дорогах
В Подмосковье снизилось количество аварий на дорогах - РИА Новости, 11.07.2023
В Подмосковье снизилось количество аварий на дорогах
В Московской области за 2023 год сократилось на 8% число ДТП на дорогах. По словам главы минтранса Подмосковья Алексея Герджика, это объясняется мероприятиями,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:44
2023-07-11T18:44
2023-07-11T18:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Московской области за 2023 год сократилось на 8% число ДТП на дорогах. По словам главы минтранса Подмосковья Алексея Герджика, это объясняется мероприятиями, проводимыми по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил телеканал “360”.Всего с начала года зафиксировано 1649 дорожных происшествий, количество раненых уменьшилось на 10%."Только за прошедшую неделю произошло семь столкновений и четыре аварии с пешеходами, в которых погибли 12 человек", – добавил Гержик.Самый частый вид ДТП — это наезд на пешехода в темное время суток. Наиболее аварийными округами оказались Раменский, Богородский, Чехов и Орехово-Зуево.Гержик подчеркнул, что для предупреждения аварий регулярно проводятся проверки водителей, а также обследуется состояние дорог.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
В Московской области за 2023 год сократилось на 8% число ДТП на дорогах. По словам главы минтранса Подмосковья Алексея Герджика, это объясняется мероприятиями, проводимыми по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил телеканал “360”
.
Всего с начала года зафиксировано 1649 дорожных происшествий, количество раненых уменьшилось на 10%.
"Только за прошедшую неделю произошло семь столкновений и четыре аварии с пешеходами, в которых погибли 12 человек", – добавил Гержик.
Самый частый вид ДТП — это наезд на пешехода в темное время суток. Наиболее аварийными округами оказались Раменский, Богородский, Чехов и Орехово-Зуево.
Гержик подчеркнул, что для предупреждения аварий регулярно проводятся проверки водителей, а также обследуется состояние дорог.