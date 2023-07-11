https://ria.ru/20230711/dtp-1883598780.html

В Подмосковье снизилось количество аварий на дорогах

В Подмосковье снизилось количество аварий на дорогах - РИА Новости, 11.07.2023

В Подмосковье снизилось количество аварий на дорогах

В Московской области за 2023 год сократилось на 8% число ДТП на дорогах. По словам главы минтранса Подмосковья Алексея Герджика, это объясняется мероприятиями,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:44

2023-07-11T18:44

2023-07-11T18:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883597107_0:57:2000:1182_1920x0_80_0_0_97ecbbec7602cd1b9f19677f03e602d2.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Московской области за 2023 год сократилось на 8% число ДТП на дорогах. По словам главы минтранса Подмосковья Алексея Герджика, это объясняется мероприятиями, проводимыми по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил телеканал “360”.Всего с начала года зафиксировано 1649 дорожных происшествий, количество раненых уменьшилось на 10%."Только за прошедшую неделю произошло семь столкновений и четыре аварии с пешеходами, в которых погибли 12 человек", – добавил Гержик.Самый частый вид ДТП — это наезд на пешехода в темное время суток. Наиболее аварийными округами оказались Раменский, Богородский, Чехов и Орехово-Зуево.Гержик подчеркнул, что для предупреждения аварий регулярно проводятся проверки водителей, а также обследуется состояние дорог.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)